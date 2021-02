Simona Halep, indragostita de Australia: romanca a explicat cum a ajuns sa joace la dublu alaturi de o pustoaica de 16 ani

Simona Halep va face pereche cu Charlotte Kempenaers-Pocz in proba de dublu feminin la Australian Open 2021.

Simona Halep a inceput cu vitalitate noua editie a Openului Australian, nelasandu-i vreo sansa reprezentantei gazdelor, Lizette Cabrera in primul tur la Melbourne.

Imediat dupa meci, Halep a povestit despre relatia stransa pe care o are cu Australia, primele doua adversare de pe tabloul individual provenind de la Antipozi, la fel ca partenera sa de dublu, Charlotte Kempenaers-Pocz; Halep a explicat cum a ajuns sa faca echipa cu pustoaica de 16 ani.

"Darren m-a ajutat sa imi aleg partenera si vreau sa le multumesc organizatorilor pentru wildcard. E frumos sa avem inca un meci si vom da tot ce avem mai bun, vom juca impotriva altor australience," a spus Simona Halep in cadrul interviului oferit dupa meciul castigat in defavoarea Lizettei Cabrera, scor 6-2, 6-1.

Charlotte Kempenaers-Pocz a jucat un singur meci in circuitul WTA, saptamana trecuta, in proba de dublu a turneului Yarra Valley Classic, noteaza Eurosport. Halep si Kempenaers-Pocz le vor avea ca adversare in primul tur pe Arina Rodionova si Storm Sanders. Pentru participare, Halep si Kempeaners-Pocz vor incasa un cec in valoare de $23,055, suma care s-ar putea mari la $34,583, in cazul unei calificari in turul secund.

???????? Aussie coach

???????? Aussie 1R singles opponent

???????? Aussie 2R singles opponent

???????? Aussie doubles partner

???????? Aussie 1R doubles opponents You sure you're not Aussie @Simona_Halep? ????#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/vw6GNp50WC — #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021