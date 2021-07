LIVE DE LA 20:30 | Gabriela Ruse vrea să spargă toate recordurile în finala de la Palermo: cine este adversara sa 

În absența Simonei Halep, accidentată din luna mai, Gabriela Ruse a devenit jucătoarea care pune România pe harta circuitului WTA. Cu primul trofeu al carierei câștigat la Hamburg în urmă cu două săptămâni, Ruse a devenit la 23 de ani o jucătoare cu pretenții în cel mai bun circuit al tenisului feminin, iar cea mai bună dovadă este parcursul de la Palermo, care a condus-o spre a doua finală în două turnee consecutive.

Ocupanta locului 137 mondial, Gabriela Ruse a avut o săptămână lungă în Sicilia, începând competiția încă din calificări, la fel ca în întrecerea din Germania. Pe tabloul principal, Ruse le-a eliminat pe Mandy Minella și Lucia Bronzetti fără să piardă set, dar a suferit în semifinale, în fața franțuzoaicei Oceane Dodin cât și pentru meciul pe care nu l-a disputat în faza optimilor, din cauza retragerii elvețiencei Jil Teichmann pe fondul unor cauze medicale.



Partida de 3 ore încheiată cu succes de Gabriela Ruse în penultimul act, în care a reușit o revenire de scor impresionantă, câștigând tiebreak-ul setului 2 la zero și adjudecându-și decisivul cu 6-1 ar putea să o impulsioneze pe Ruse în finala cu Danielle Collins.

Gabriela Ruse o conduce pe Danielle Collins la scorul meciurilor directe cu 1-0, după ce în urmă cu exact două săptămâni o elimina în sferturi la Hamburg, scor 6-4, 1-6, 7-5.



Danielle Collins, actualmente număr 44 WTA se mândrește cu poziția 23 drept cea mai înaltă clasare în ierarhia mondială, pe care a atins-o în iarna anului 2019. Atunci, Collins obținea cel mai bun rezultat într-un turneu de mare șlem, semifinale la Openul Australian.

Dreptace, la fel ca Gabriela Ruse, cu o înălțime de 1,78 metri, sportiva născută la St. Petersburg, Florida nu are niciun titlu WTA de calibru 250 în palmares, spre deosebire de adversara sa din această finală. Collins are un singur trofeu în WTA, 125K-ul câștigat la Newport Beach în 2018.

Victoria înseamnă clasare în top 100 WTA pentru prima dată în cariera Gabrielei Ruse

O victorie a Gabrielei Ruse în ultimul act de la Palermo ar urca-o pentru prima dată în top 100 WTA și i-ar aduce un premiu financiar în valoare de €23,548. În clasamentul WTA LIVE, Ruse a urcat până pe poziția 105.

Gabi Ruse is on fireeeeeeeeeeeeeeee, 13 consecutive wins, 2nd final in a row!!!!! HAAAIIIDEEEEEE ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/7C6dsDAl2L