Gabriela Ruse șochează după calificarea în finala turneului WTA de la Palermo: ”Sunt moartă, am crezut că mă retrag!”

Gabriela Ruse va juca la Palermo a doua finală de turneu WTA a carierei.

Gabriela Ruse s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Palermo, după un penultim act câștigat în trei seturi în defavoarea franțuzoaicei Oceane Dodin (24 de ani, 120 WTA). A fost 6-7, 7-6, 6-1 pentru româncă (23 de ani, 137 WTA), la finalul unui meci care s-a întins pe durata a trei ore.

Va fi a doua finală de turneu WTA a carierei Gabrielei Ruse, iar lucrul și mai încurajator este că aceste performanțe au avut loc într-o perioadă de numai 3 săptămâni, demonstrând că sportiva născută la București traversează o formă excelentă.

Danielle Collins va fi adversara Gabrielei Ruse din ultimul act, americanca învingând-o în semifinale pe chinezoaica Shuai Zhang, scor 6-4, 6-3. Meciul va începe la ora 20:30, fus orar românesc.

Gabriela Ruse și Danielle Collins s-au întâlnit o singură dată, exact cu 14 zile în urmă, în sferturile competiției WTA de la Hamburg, unde Ruse avea câștig de cauză după 2 ore și 27 de minute de joc, scor 6-4, 1-6, 7-5.

Reacția Gabrielei Ruse după calificarea în finala turneului WTA de la Palermo



”Sunt moartă! Am crezut că mă voi retrage în timpul meciului. M-am simțit foarte obosită. Nu știu ce s-a întâmplat. Sunt foarte fericită că am ajuns iar în finală. Chiar nu credeam că voi termina meciul.

Am cerut un time-out medical. Am fost amețită, nu îmi puteam menține echilibrul, aveam dureri în partea dreaptă. Atunci am analizat situația și am revenit. E ireal să fiu din nou în finală! Nu știu ce voi face mâine. Sunt prea obosită, dar voi lupta până la capăt,” a spus Gabriela Ruse după meci, notează Gazeta Sporturilor.

Gabi can finally get some much-deserved rest after an amazing match today to make the final. pic.twitter.com/1Cg3Az59me — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) July 24, 2021