"Primul din multele trofee care urmeaza!" Simona Halep crede in viitorul Gabrielei Ruse, dupa ce jucatoarea de 23 de ani a castigat primul titlu in circuitul WTA 

Gabriela Ruse a fost felicitata de Simona Halep pentru performanta de a castiga primul sau titlu WTA.

Gabriela Ruse a cucerit primul titlu WTA al carierei, iar lumea din jurul tenisului romanesc a inceput sa gaseasca asemanari intre performanta sa de la Hamburg si primul trofeu castigat de Simona Halep in circuitul WTA, la Nurnberg, in 2013. La capatul a sapte meciuri jucate in sapte zile, Gabriela Ruse a afirmat ca nu a mai jucat o serie atat de lunga de meciuri din perioada junioratului, dar se declara fericita de toate evenimentele petrecute in cea mai buna saptamana a carierei sale.

"Imi pierdusem putin increderea si dorinta de a lupta, pe care le-am recastigat acum doua-trei saptamani, dupa ce am luat bataie la niste adversare, au fost momente greu de gestionat. Nu se vor schimba foarte multe lucruri, n-am ajuns unde-mi doresc, e doar inceputul, trebuie sa muncesc, sa fiu serioasa, sa raman sanatoasa, pentru ca asta e cel mai important lucru. Daca nu esti sanatos, nu poti, oricat ai munci. Incerc sa fac un program cat mai bun, incat sa ajung in top 100 WTA sau chiar mai sus, dar nu vreau sa ma gandesc foarte mult la clasament, ma concentrez pe alte lucruri. Obiectivul meu principal este sa lupt pentru fiecare minge, asta este rezultatul luptei mele pe teren din aceasta saptamana. Am luptat pentru fiecare minge, nu voi castiga toate turneele, dar daca dau tot ce e mai bun, n-am cum sa nu reusesc," a afirmat Gabriela Ruse pentru DigiSport.

"Ma simt foarte fericita, dar si obosita. Nu-mi vine sa cred ce s-a intamplat in aceasta saptamana la Hamburg, e primul meu titlu, sunt foarte fericita. Visez la acest moment de cand eram mica. Vin dupa o perioada de accidentari, nu m-am gandit ca tocmai aici voi produce surpriza si voi reusi sa aduc trofeul acasa. E greu sa vii din calificari, sa joci atatea meciuri la rand fara pauza. Am jucat de duminica pana duminica. Sunt mandra de mine, sper ca acesta sa fie doar inceputul. Acum sunt bine, inca e adrenalina de dupa meci, sunt in stare de soc, va trebui sa ma relaxez putin, dar nu prea mult, pentru ca marti voi juca la Praga. Am putut duce sapte meciuri, a fost o provocare pentru mine, n-am mai avut de la juniori o astfel de serie. Trebuie sa incep sa joc din ce in ce mai mult, pentru ca am fost destul de mult timp in afara competitiilor. Cele mai importante antrenamente sunt meciurile," a adaugat Ruse pentru aceeasi sursa.

Gabriela Ruse, intr-o situatie similara cu Simona Halep



Primul titlu WTA cucerit de Simona Halep a avut loc la Nurnberg in 2013, iar anumiti fani ai tenisului romanesc au inceput sa observe similitudinea primelor succese semnate de Halep, respectiv Ruse. Despre acest subiect, Gabriela a comentat, spunand: "Simona Halep este o mare jucatoare si nu ma pot compara cu ea. Nu am ajuns nici la jumatatea ea. Fiecare persoana este diferita. Dar victoria asta este o confirmare pentru mine ca fac lucrurile bine in fiecare zi. Sper ca acesta sa fie doar inceputul," a precizat campioana turneului WTA 250 de la Hamburg pentru Telekom Sport.

"Felicitari, Gabriela Ruse! Primul din multele trofee care urmeaza," a fost mesajul prin care Simona Halep i-a transmis felicitarile sale Gabrielei Ruse pe Twitter.