Jucătoarea momentului, Gabriela Ruse a ajuns la 11 victorii consecutive în WTA! 2 românce în sferturi la Palermo

Campioană în circuitul WTA în premieră la turneul de la Hamburg, Gabriela Ruse a intrat într-o spirală care îi aduce victorii peste victorii. Ocupanta poziției 137 în clasamentul mondial a ajuns în faza sferturilor de finală a competiției de la Palermo, bifând două calificări între ultimele 8 jucătoare în 2 turnee consecutive.

Ruse a beneficiat în optimi de retragerea jucătoarei elvețiene Jil Teichmann și o va înfrunta în sferturi pe reprezentanta gazdelor, Lucia Bronzetti (190 WTA). În clasamentul WTA LIVE, Gabriela Ruse urcă până pe locul 122, depășind-o pe conaționala Irina Bara, o performanță incredibilă, având în vedere că în urmă cu trei săptămâni Irina Bara se afla în top 120 WTA, iar Gabriela Ruse era a 198-a jucătoare a lumii.

În semifinalele competiției WTA de la Palermo, România ar putea avea parte de un duel 100% românesc, după ce Jaqueline Cristian - cea mai bună prietenă din circuit a Gabrielei Ruse - a făcut surpriza în optimi și a învins-o pe chinezoaica Qinwen Zheng, scor 6-1, 6-4. Oceane Dodin (120 WTA) va fi oponenta Jaquelinei Cristian (159 WTA) în turul următor.

În turneul WTA de la Gdynia, Irina Bara și-a văzut partida întreruptă din cauza întunericului, la scorul de 6-3, 5-7, 4-2 în optimea de finală jucată împotriva Kristinei Kucova (150 WTA).

The Romanians are playing great in Palermo! Jaqi fights hard and gets the win to join Gabi into the QF. Jaqueline Cristian defeated Qinwen Zheng 6-1, 6-4.#PLO21 pic.twitter.com/ZqKd6kLB1P