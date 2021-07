De neoprit! Gabriela Ruse joacă a doua semifinală WTA după ce a ajuns la 12 victorii consecutive: câți bani va primi

La 23 de ani, Gabriela Ruse (137 WTA) experimentează senzațiile tari ale unui șir de 12 victorii consecutive în circuitul WTA. Sportiva născută la București s-a calificat în a doua semifinală de turneu WTA la rând, după trofeul adjudecat la Hamburg în urmă cu două săptămâni.

În sferturile competiției de la Palermo, Gabriela Ruse a eliminat-o pe reprezentanta gazdelor, Lucia Bronzetti (22 de ani, 190 WTA), scor 6-4, 7-5 după 110 minute de joc în cadrul unei partide care a început după ora 21, ora locală.

Pentru calificarea în semifinale, Gabriela Ruse va încasa un cec în valoare de €8,144, iar dacă va câștiga trofeul, premiul financiar acordat va urca la suma de €23,548.



A great fight from Gabi again as she gets the win to make back-to-back SF! She is now up to a 12 match win streak! Gabriela Ruse defeated Lucia Bronzetti 6-4, 7-5.#PLO21 pic.twitter.com/NomGevkvJ8