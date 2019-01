"Darren m-a intrebat! Stiu cum sa o ajut pe Simona!" Van Cleemput a confirmat colaborarea cu Simona Halep! Primul turneul la care merg impreuna

Noul antrenor al Simonei Halep va incepe treaba imediat.

Fostul antrenor al lui David Goffin, Thierry Van Cleemput, a confirmat ca va incepe sa lucreze cu Simona Halep in perioada urmatoare, una de proba. Primul turneu la care vor colabora este cel de la Doha, care incepe pe 11 februarie.

"Dupa ce a pierdut David (Goffin) sambata seara, el (Darren Cahill) m-a intrebat daca ma intereseaza sa dau o mana de ajutor. Am zis de ce nu? Ma inteleg foarte bine cu Simona si cu Darren. Colaborarea lor s-a incheiat, iar eu si David am pus stop. Le-am zis ca lumea va incepe sa vorbeasca, dar au zis ca nu e nimic grav si ca ar fi dragut daca as putea veni. Asa ca am facut asta.



Cred ca voi incerca sa lucrez cu Simona, sa vedem daca eu ma simt bine, daca ea se simte bine. Ma duc pana acasa, voi merge fara dubii la Bucuresti, apoi la Doha sau la Dubai. Si, dupa toate astea, voi lua o decizie finala. Momentan nu e vorba de o colaborare oficiala.



E un interes din partea ei, ea e cea care m-a cautat. si eu sunt interesat, de-asta am venit s-o vad la meciul cu Serena. imi place stilul de joc al Simonei si stiu cum sa o ajut" a spus Thierry Van Cleemput.

Simona Halep clarifie la situation de Thierry Van Cleemput: «Il n’est officiellement pas encore mon coach» https://t.co/DaHh1KIXhz pic.twitter.com/m5bVTKCqK8 — LesoirSports (@LesoirSports) January 21, 2019

Si cotidianul belgian La Derniere Heure confirma perioada de proba dintre Simona Halep si Thierry Van Cleemput. "Perioada lui de proba a inceput la meciul cu Serena Williams. El a stat in loja ei si a fost vazut cum o incurajeaza energic, aplauda, incordeaza pumnii si chiar s-a ridicat de cateva ori", noteaza jurnalistii belgieni.

Cine e Thierry Van Cleemput



Antrenorul belgian Thierry Van Cleemput l-a antrenat pe David Goffin din 2014 si l-a dus pana pe locul 7 ATP si in finala din 2017 la Turneul Campionilor. Ieri si-a dat demisia dupa eliminarea jucatorului de la Australian Open. Van Cleemput are o afacere cu vin, este insurat si are doua fete. Van Cleemput a mai fost capitanul asistent al Belgiai intre 2002 si 2005 si i-a antrenat pe Steve Darcis si Olivier Rochus intre 2011 si 2012.