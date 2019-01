Ce NOTA SURPRINZATOARE si-a acordat Simona Halep pentru prestatia in fata Serenei Williams! "Am curajul sa spun asta" Analiza sincera a romancei

Simona Halep a pierdut in optimile de finala de la Australian Open in fata Serenei Williams.

Dupa meci, liderul mondial a analizat partida din punctul de vedere al evolutiei sale. Halep sustine ca nu a intrat pe teren cu emotii si a explicat cum a reusit sa revina dupa ce a pierdut categoric primul set.

"Nu m-am speriat dupa primul set deorece stiam ca pot juca mai bine, daca raman in meci si incep sa ma misc mai bine si sa lovesc mai puternic. Dupa primul set mi-am gasit focul interior si am zis ca am inceput meciul. A fost mai bine, am simtit ca nivelul meu creste dupa fiecare game si am avut mai multa incredere.

Nu cred ca as fi putut face altceva, a servit foarte bine. Am fost agresiva. Cred ca mi-am imbunatatit multe lucruri, nu pot sa ma plang. Este frustrant sa vezi cum returneaza, dar, asa cum stiti, eu nu servesc foarte bine. Poate ca trebuia sa mixez putin serviciul, dar nu am facut asta. Oricum, cred ca am servit ok, dar nu cel mai bine. Cred ca, daca imi voi imbunatati jocul la acest capitol, voi face progrese", a spus Simona la conferinta de presa de dupa meci.

Mai mult, Halep a fost provocata de jurnalisti sa isi acorde o nota pentru prestatia sa din optimile de la Melbourne. Romanca a marturisit ca si-ar acorda nota maxima.

"Imi dau aproape nota 10. Am curajul sa spun asta pentru ca mi-am asumat un risc sa raman acasa atat de mult, nu am fost pregatita sa joc la un nivel inalt, dar nu am facut-o rau. Sunt fericita pentru felul in care am jucat, am avut cea mai grea tragere la sorti si meciuri dificile, insa a fost placut", a adaugat Simona.

Romanca a fost invinsa in trei seturi, 1-6 6-4 4-6, dupa o ora si 48 de minute de meci.

Dupa ce a inceput extrem de prost partida, reusind un singur game in primul set, Simona Halep si-a revenit si a castigat setul al doilea, aratand ca poate lupta cu Serena Williams de la egal la egal.

Totusi, americanca a reusit break-ul in setul decisiv si a rupt partida. Cu un serviciu care nu a acceptat replica, Williams s-a impus pentru a 9-a oara in cariera in fata Simonei Halep.