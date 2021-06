Tenisul francez, in moarte clinica tocmai la Roland Garros! Premiera neagra in istoria turneului: toti cei 27 de jucatori participanti, eliminati in primele doua tururi 

In 130 de ani de istorie, turneul de la Roland Garros nu a asistat niciodata la un tur 3 competitional fara niciun sportiv francez.

Pentru tenisul francez, editia 2021 este cea mai trista din intreaga istorie de 130 de ani a turneului de la Roland Garros. Competitia organizata pentru prima oara in anul 1891 nu a asistat niciodata la situatia de a nu avea niciun reprezentant francez in runda a treia competitionala.

Contraperformanta tenisului din Hexagon a fost conturata dupa eliminarea lui Richard Gasquet de catre Rafael Nadal. Jucatorul in varsta de 34 de ani a fost invins scor 6-0, 7-5, 6-2 de cel mai titrat tenismen din istoria turneului, tocmai in ziua in care Rafa a implinit 35 de ani.

Lucas Pouille, Ugo Humbert, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Jeremy Chardy, Benoit Paire, Mathias Bourgue, Arthur Rinderknech, Hugo Gaston, Pierre-Hugues Herbert, Adrian Mannarino, Benjamin Bonzi, Corentin Moutet, Arthur Cazaux si Gregoire Barrere sunt cei 15 tenismeni francezi eliminati inca din turul inaugural in proba individual masculin, in vreme ce Gael Monfils, Richard Gasquet si Enzo Couacaud au sfarsit eliminati in turul al doilea.

Chloe Paquet, Oceane Babel, Elsa Jacquemot, Oceane Dodin, Diane Parry si Clara Burel sunt cele sase jucatoare care au parasit Roland Garros-ul dupa un singur meci, iar jucatoarele mai experimentate, anume Fiona Ferro, Kristina Mladenovic si Caroline Garcia au fost eliminate la capatul turului doi.

"Du-te, dormi, Gael!", i-a strigat un fan din tribunele Arenei Suzanne Lenglen lui Monfils in timpul meciului pe care l-a pierdut in turul secund in fata suedezului Mikael Ymer, scor 6-0 2-6, 6-4, 6-3.

Cu toate acestea, directorul turneului, Guy Forget a refuzat sa fie dezamagit dupa conturarea acestui bilant negru, noteaza France24: "Sunt convins ca jucatorii tineri pe care ii avem acum - cei intre 16 si 18 ani - vor prelua stafeta in urmatorii trei ani. Am mai avut perioade joase si am reusit sa revenim," a afirmat Guy Forget.