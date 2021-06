Paula Badosa recunoaste ca a fost aproape sa-si piarda mintile in meciul de trei ore cu Ana Bogdan: "Bogdan juca atat de bine incat nu mai stiam ce sa fac!"

Paula Badosa a declarat dupa meciul de trei ore cu Ana Bogdan ca jocul bun al romancei a dus-o aproape de exasperare.

Una dintre cele mai in forma jucatoare ale acestui sezon de zgura, Paula Badosa (23 de ani, 35 WTA) a trecut prin aproape trei ore de joc sisifice pentru a obtine calificarea in optimile Roland Garros, in defavoarea Anei Bogdan. Jucatoarea din Spania a afirmat ca, la un moment dat in aceasta partida care a durat 2 ore si 50 de minute a realizat ca a ramas fara idei tactice cu care sa contracareze jocul solid si precis al sportivei din Romania.

"Adversara mea a jucat la un nivel uimitor. Intr-un anumit punct al meciului, nu mai stiam ce sa fac. Singurul lucru pe care il mai stiam e ca trebuia sa imi mentin acel nivel de joc si sa continui sa lupt pana in ultima clipa. Uneori, cand adversara ta joaca atat de bine, ramai doar optiunea de a continua sa lupti. Asta am facut," a declarat Paula Badosa dupa meciul de doua ore si 50 de minute castigat in defavoarea Anei Bogdan, noteaza WTA Insider.

”A fost un meci foarte frumos si nu ar trebui sa fiu atat de trista, pentru ca am luptat pentru fiecare punct in parte si mi-am dorit extrem de mult sa castig. Dar realitatea este ca si ea are meritele ei pentru ca a luptat la fel de mult si a jucat foarte bine”, a declarat Ana Bogdan pentru Eurosport.

”O sa plec de aici cu amintiri frumoase si cu ganduri pozitive pentru ceea ce va urma. Eu cred ca nivelul de tenis pe care l-am avut amandoua in acest meci a fost foarte ridicat si atunci chiar ar trebui sa ma gandesc la ceea ce va urma, la tot ceea ce mai am de muncit si la antrenamentele pe care trebuie sa le fac. Voi merge mai departe cu energie multa”, a adaugat Bogdan.

BIGTIME Badosa ???? The Spaniard extends her winning streak to eight and books a return trip to the Sweet 16 with a 2-6, 7-6(4), 6-4 win over Ana Bogdan.@paulabadosa | #RolandGarros pic.twitter.com/AEdDU1Jedq — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2021