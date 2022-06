Simona Halep se pregătește să devină o mașinărie de servi ași, cel puțin asta reiese din videoclipurile publicate pe Instagram de sportiva din România și antrenorul său, Patrick Mouratoglou.

Într-o ultimă sesiune de antrenament derulată în Franța, Simona Halep a insistat asupra serviciului-slice, care ar putea să-i fie de imens folos pe iarba de la Wimbledon, în turneul programat să înceapă în trei săptămâni.

Halep (30 de ani, 20 WTA) și-a antrenat serva-slice cu mult efect, prin care își va putea trimite oponentele mult în afara liniilor de dublu, la retur și își va putea acorda șanse de a câștiga puncte prin maxim trei lovituri.

Agresivitatea și jocul ofensiv arătat de Simona Halep în sezonul 2018 poate astfel să reapară, încet-încet, în jocul campioanei de la Wimbledon din urmă cu trei ani, lucru care ar ajuta-o să își conserve din energii și să își maximizeze anduranța în timpul meciurilor.

