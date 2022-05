Cristian Tudor Popescu a explicat, în emisiunea Ora exactă în sport motivele pentru care este pesimist, cu privire la viitorul Simonei Halep în circuitul WTA.

Vorbind despre prestațiile jucătoarei din România în cele două meciuri jucate la Roland Garros, CTP s-a axat asupra înfrângerii cu Qinwen Zheng, remarcând că Simona Halep joacă „pe un teren mai îngust decât terenul real”, întrucât ezită constant să își asume riscuri.

„A fost apăsător, una dintre înfrângerile cele mai întristătoare ale Simonei, pentru că e important și cum pierzi, nu numai că ai pierdut.

Simona, din păcate, nu a reușit să facă schimbarea pe care o așteptam în acest an, în colaborare cu Patrick Mouratoglou. Speram să revină la jocul din prima jumătate a anului 2018, când a făcut finală la Australian Open și a reușit să câștige la Roland Garros, adică să joace cu inițiativă și să își extindă aria loviturilor către linii.

Ea joacă acum, dacă trasăm imaginar, pe un teren mai îngust decât terenul real, pentru că riscă prea puțin. Nu schimbă direcția prima, nu își asumă lovituri decisive, riscante, dar care pot să aducă winnere.

Facem o comparație numerică, în meciul cu Lauren Davis de la Australian Open 2018, Simona Halep a executat în jur de 50 de lovituri direct câștigătoare. A avut un număr asemănător, în meciul cu Angelique Kerber, la fel în meciul cu Muguruza, din semifinala de la Roland Garros.

Acum, nu reușește să depășească borna de 10 lovituri direct câștigătoare per meci,” a precizat CTP, în direct la PRO ARENA.

