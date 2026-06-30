Sunt zile de turnee de mare șlem care arată clar cât de solicitant este tenisul profesionist, iar prima a ediției 2026 a competiției de la Wimbledon s-a numărat printre ele.

Pe Terenul Central, italianul Jannik Sinner - aflat la prima partidă oficială, după turul secund pierdut incredibil, în Paris, de la scorul de 6-3, 6-2, 5-1, din cauza unor crampe musculare -, le-a oferit spectatorilor câteva momente de spaimă. Numărul unu mondial a alunecat și a căzut cu toată greutatea corpului pe piciorul stâng, la jumătatea setului trei al partidei cu Miomir Kecmanovic.

Jannik Sinner, aproape de o accidentare urâtă, în primul tur la Wimbledon

Sinner a rămas la pământ, câteva secunde, după care s-a ridicat și a continuat partida. Deși a mai avut un moment psihologic dur de trecut, după această clipă, cedarea setului trei, numărul unu ATP s-a mobilizat și a trecut testul dificil din runda inaugurală, eliminându-l pe sârbul Kecmanovic, scor 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2, 6-3, după 3 ore și 30 de minute de joc.

La finalul partidei, Sinner a admis că a avut noroc, deși i-a speriat pe spectatori, care au observat că are încălțămintea pătată de sânge. Italianul a lămurit situația, explicând că a fost vorba doar despre o unghie ruptă în timpul căzăturii.

Sinner a depășit greutățile, reușind să câștige astfel primul meci al carierei jucat în postura de campion en-titre al întrecerii de la Wimbledon.

