VIDEO Ziua răniților, la Wimbledon: Sinner a sângerat pe Terenul Central. Alte două accidentări neverosimile

Ziua răniților, la Wimbledon: Sinner a sângerat pe Terenul Central. Alte două accidentări neverosimile Tenis
Marcu Czentye
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O zi nefericită, din punct de vedere medical, în deschiderea turneului de la Wimbledon.

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Wimbledon 2026Jannik SinnerDenis ShapovalovMaja Chwalinskaaccidentaresange
Din articol

Sunt zile de turnee de mare șlem care arată clar cât de solicitant este tenisul profesionist, iar prima a ediției 2026 a competiției de la Wimbledon s-a numărat printre ele.

Pe Terenul Central, italianul Jannik Sinner - aflat la prima partidă oficială, după turul secund pierdut incredibil, în Paris, de la scorul de 6-3, 6-2, 5-1, din cauza unor crampe musculare -, le-a oferit spectatorilor câteva momente de spaimă. Numărul unu mondial a alunecat și a căzut cu toată greutatea corpului pe piciorul stâng, la jumătatea setului trei al partidei cu Miomir Kecmanovic.

Jannik Sinner, aproape de o accidentare urâtă, în primul tur la Wimbledon

Sinner a rămas la pământ, câteva secunde, după care s-a ridicat și a continuat partida. Deși a mai avut un moment psihologic dur de trecut, după această clipă, cedarea setului trei, numărul unu ATP s-a mobilizat și a trecut testul dificil din runda inaugurală, eliminându-l pe sârbul Kecmanovic, scor 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2, 6-3, după 3 ore și 30 de minute de joc.

La finalul partidei, Sinner a admis că a avut noroc, deși i-a speriat pe spectatori, care au observat că are încălțămintea pătată de sânge. Italianul a lămurit situația, explicând că a fost vorba doar despre o unghie ruptă în timpul căzăturii.

Sinner a depășit greutățile, reușind să câștige astfel primul meci al carierei jucat în postura de campion en-titre al întrecerii de la Wimbledon.

Shapovalov s-a izbit de perete și a suferit o accidentare a umărului stâng

Două accidentări cu final nefericit însă au avut loc pe terenurile secundare. Canadianul Denis Shapovalov - fost număr 10 mondial -, refăcut de curând după accidentare, s-a văzut nevoit să se retragă din turneu, după ce s-a izbit de peretele terenului cu numărul 6.

În acest impact, Shapovalov și-a accidentat serios umărul stâng, după care a mai jucat un singur punct. La scorul de 6-3, 7-6 (7) pentru spaniolul Pablo Carreno Busta, Denis Shapovalov a considerat că nu mai are niciun sens să continue partida, declarându-și abandonul din competiție.

Finalista de la Roland Garros și-a luxat glezna la minge de meci: a pierdut partida

Mai ghinionistă se poate declara poloneza Maja Chwalinska (21 WTA), care părea să aibă parte de un început productiv de săptămână.

Până la scorul 6-2, 5-2 (40-30), când și-a luxat glezna, iar capacitatea de mișcare în teren i-a fost puternic limitată, după acest moment.

Thailandeza Mananchaya Sawangkaew (164 WTA) nu a ezitat, a profitat de context și a întors scorul confruntării, impunându-se, în final, 2-6, 7-5, 6-2, după 2 ore și 40 de minute de joc.

Jannik Sinner

  • Sinner cazut wb 2026
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