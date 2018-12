Jucatoarea de tenis din Constanta care isi schimba numele si tara! Pentru cine va juca

O jucatoare de tenis din Constanta, in varsta de 21 de ani, va concura sub steagul Ciprului.

Raluca Serban, jucatoare nascuta in Constanta, in varsta de 21 de ani, a dat Romania pentru Cipru, dezamagita de faptul ca nu a primit niciun fel de sprijin din partea Federatiei Romane de Tenis in ultimii ani, scrie ziare.com.

Raluca nu si-a schimbat doar tara, ci si numele. In circuit participa sub numele de "Raluka Serban".

Aflata in prezent pe locul 242 la simplu si pe 187 la dublu, in clasamentul WTA, Raluka Serban s-a mutat de cativa ani in Cipru, si s-a acomodat repede. Cipriotii i-au oferit cele mai bune conditii de antrenament.

Ziare.com mai scrie ca sportiva din Constanta a fost foarte dezamagita de faptul ca nu a primit niciun fel de sprijin din partea Federatiei Romane de Tenis in ultimii ani.

Sursa foto: ProSport