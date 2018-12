Azi e dorit de Barcelona! Confesiunea CUTREMURATOARE a unui star din nationala Braziliei: "Am fost refuzat peste tot, voiam sa ma las. M-aveam bani nici sa ma intorc acasa!"

Povestea sa de viata e cu adevarat senzationala.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Richarlison a avut un sezon excelent la Watford, iar in vara a trecut la Everton. In nationala Braziliei, atacantul de 21 de ani are deja 6 meciuri si 3 goluri marcate.

Lucrurile n-au mers insa mereu bine pentru el. Richarlison a trecut peste mai multe refuzuri din partea mai multor cluburi si a vrut sa se retraga!

"N-am suficiente degete sa numar cluburile care m-au refuzat. Voiam sa ma las de fotbal. Apoi, am mers la Belo Horizonte. Aveam bani doar pentru un drum, m-am dus la ultima proba pe care puteam s-o sustin. Daca nu ma pastrau, nu aveam nici macar bani sa ma intorc acasa", a spus Richarlison.

Acum, atacantul primeste o veste de exceptie. Barcelona il monitorizeaza cu atentie. Richarlison ar putea fi inlocuitorul pe termen lung al lui Luis Suarez, scrie presa catalana.

Richarlison are 7 goluri marcate de la inceputul sezonului in Anglia. Inainte sa ajunga la Watford, acum un an si jumatate, a mai jucat pentru America Mineiro si Fluminense.