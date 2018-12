Englezii invata FRF cum se face: suporterii rasisti care l-au atacat pe Sterling, identificati! Imaginile au ajuns la politie, fanii ar putea fi arestati si interzisi

Englezii nu glumesc cu derapajele pe stadioane. Mai multi suporteri ai lui Chelsea au fost identificati ca fiind cei care i-au strigat mesaje rasiste din tribune lui Raheem Sterling.

Imaginile au ajuns pe mana politiei, iar suporterii ar putea fi interzisi pe stadioane. Mai mult, acestia s-ar putea alege chiar si cu dosare penale si ar putea ajunge dupa gratii.

Raheem Sterling a fost chemat si el la audieri si le-a povestit politistilor ca a auzit insultele rasiste in timpul meciului.

A contat si marturia unui suporter de culoare, care se afla in tribune, langa cei care l-au insultat pe Sterling.

"Nu am fost niciodata tinta unor atacuri rasiste. Am auzit ce s-a strigat din tribuna si pot sa va spun ca am fost inspaimantat", a povestit fanul.

Nathan Lewis was standing three feet away from the Chelsea fans who racially abused Raheem Sterling on field. He responds to questions about why he didn't intervene at the time. pic.twitter.com/ZskxqAniNp