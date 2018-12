HAOS la Buenos Aires dupa victoria lui River Plate! Fanii au facut prapad si s-au luat la bataie cu politistii

Fanii lui RIver Plate au sarbatorit victoria din finala Copei Libertadores, insa situatia a degenerat.

Suporterii celor de la River s-au confruntat noaptea trecuta cu politia din Buenos Aires, dupa succesul obtinut contra marilor rivali de la Boca Juniors, in finala Copei Libertadores, scor 3-1. Meciul retur a fost mutat pe Santiago Bernabeu, dupa ce autocarul Bocai a fost atacat cu pietre si mai multi jucatori au fost raniti.

Cei care nu au putut face deplasarea in capitala Spaniei, s-au bucurat pe strazile din Buenos Aires la finalul meciului. Peste 20.000 de fani au urmarit finala si au sarbatorit victoria fara probleme in Piata Republicii din capitala Argentinei, insa dupa miezul noptii au inceput sa apara tot mai multe incidente.

Politia a fost nevoita sa intervina, dupa ce fanii au inceput sa arunce cu sticle si pietre in vitrinele magazinelor si in fortele de ordine. Fortele de ordine au raspuns cu gloane de cauciuc si gaze lacrimogene. Cel putin trei politisti au fost raniti. In mai putin de o ora de la declansarea scandalului, autoritatile au reusit sa restabileasca linistea pe strazile capitalei.

River Plate a castigat finala Copei Libertadores, impunandu-se cu scorul de 3-1, dupa prelungiri. In mansa tur, cele doua echipe au incheiat la egalitate, scor 2-2. River obtine astfel al patrulea trofeu, primul din 2015, in timp ce rivalii de la Boca nu au mai castigat din 2007.