Singurul jucator caruia Messi i-a transmis public: "Avem nevoie de tine!" Cum incearca sa-l salveze pe "Alibec de Barcelona"

Ousmane Dembele este copilul teribil al Barcelonei. Pustiul francez a reusit sa ii supere pe sefi, dar si pe antrenorul Ernesto Valverde, prin intarzierile sale repetate la antrenamente.

Ousmane Dembele se confrunta cu dependenta de jocuri pe consola, scrie presa spaniola, care noteaza ca fotbalistul francez pentru care Barcelona a platit peste 100 de milioane de euro pierde noptile online, cu prietenii. Din aceasta cauza, Dembele a intarziat de mai multe ori la antrenamente, primind chiar un ultimatum din partea conducerii, care i-a transmis ca il va vinde daca nu se concentreaza asupra fotbalului.

Dembele a revenit in echipa Barcelonei in victoria cu 4-0 in fata lui Espanyol si a marcat chiar un gol. La final, Messi i-a transmis un mesaj public.

"Ousmane este un jucator foarte bun. Vrea sa joace, e dornic, a facut o partida buna si a marcat, iar asta e important. Avem nevoie de el", a spus Messi la interviul de dupa meci.

Messi a marcat si el doua goluri cu Espanyol, ambele din lovituri libere.

"Incerc sa imi fac un fel de ritual, incerc sa nu schimb lucrurile atunci cand merg bine. Dar se intampla sa si ratez lovituri libere. Am fost norocos ca au intrat amandoua", a mai spus el.