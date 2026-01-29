Membrii Comitetului Executiv al Federaţiei de Fotbal din Malaezia (FAM) au demisionat în masă miercuri, într-un efort de a proteja reputaţia organizaţiei, care a fost implicată într-un scandal de fraudă privind cetăţenia mai multor jucători internaţionali.

La sfârşitul lunii decembrie, FIFA a dictat împotriva Malaeziei trei meciuri pierdute şi o amendă usturătoare. Motivul? Naționala a folosit jucători care fuseseră găsiţi vinovaţi de fraudă privind cetăţenia.

''Aceste demisii au ca scop păstrarea reputaţiei şi a intereselor instituţionale (ale federaţiei) şi atenuarea riscului unor consecinţe negative suplimentare care ar putea afecta fotbalul malaezian în ansamblu'', le-a declarat reporterilor preşedintele interimar al FAM, Yusoff Mahadi.

De unde a pornit scandalul?

În urma deciziei FIFA, victoriile Malaeziei pe teren propriu în meciurile amicale împotriva Palestinei şi Singapore, precum şi egalul împotriva Capului Verde, sunt acum considerate înfrângeri (0-3) de către FIFA. Potrivit Agerpres, forul mondial a suspendat, de asemenea, şapte jucători născuţi în străinătate care au prezentat documente false care le atestă originea malaeziană pentru a juca în naţionala asiatică.

FAM a fost amendată cu 440.000 de dolari, la sfârşitul lunii decembrie, sancțiune la care s-a adăugat, ulterior, încă o amendă, 12.500 de dolari. Într-o primă fază, conducerea federației a negat orice faptă ilegală şi şi-a exprimat intenţia de a sesiza Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

FIFA a deschis o anchetă în urma unei plângeri depuse după victoria Malaeziei asupra Vietnamului (4-0), în iunie, în timpul unui meci de calificare la Cupa Asiei, în care doi dintre cei şapte jucători implicaţi au marcat.

Ancheta a dezvăluit că Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca şi Joao Brandao Figueiredo nu aveau, de fapt, părinţi sau bunici născuţi în Malaezia, o cerinţă obligatorie pentru selecţia în echipa naţională.

