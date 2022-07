Darren Cahill, alături de Amanda Anisimova înainte de meciul cu Halep! Fostul antrenor al Simonei, surprins când îi dădea sfaturi 

Meciul se anunță unul intens, în contextul în care cele două s-au mai întâlnit într-o fază finală a unui turneu de Grand Slam, în 2019, la Roland Garros. Atunci, Anisimova o elimina pe Halep în sferturile de finală ale Grand Slam-ului parizian. Cele două mai au un lucru în comun, pe Darren Cahill.

Fostul antrenor al Simonei a început să colaboreze cu jucătoarea americană la începutul anului, însă ulterior a anunțat că se retrage din colaborare, invocând motive personale. Cahill este antrenorul lui Jannik Sinner, cel care a pierdut în fața lui Novak Djokovic, însă înainte de meciul băieților a fost surprins alături de Amanda Anisimova.

Antrenorul australian a fost surprins la o ședință de pregătire cu Amanda Anisimova, chiar înainte de meciul Djokovic - Sinner, 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2. Jurnalistul James Gray a postat imagini pe contul de Twitter, alături de mesajul: „Interesant să îl văd pe Darren Cahill cu o oră înainte ca jucătorul său, Jannik Sinner să intre pe teren cu Novak Djokovic, să se antreneze cu fosta elvă Amanda Anisimova.

Anisimova joacă împotriva fostei jucătoare a lui Darren Cahill, Simona Halep, mâine”.

