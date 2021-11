Tenisul feminin ar putea să nu mai fie niciodată la fel! Cum revoluționează Ajla Tomljanovic echipamentele de joc

Ajla Tomljanovic împinge limitele echipamentelor sportive purtate în circuitul WTA. Jucătoarea australiană în vârstă de 28 de ani (45 WTA) a semnat un contract cu Omorpho, o companie care se recomandă ca producător de echipamente fitness premium, iar echipamentele propuse au surprins planeta tenis pe Twitter.

Învinsă în optimile Transylvania Open de Jaqueline Cristian, Ajla Tomljanovic a purtat, într-o ședință foto noul echipament Omorpho, care are o compoziție nemaiîntâlnită în tenisul mondial.

Iubita jucătorului italian, Matteo Berrettini semnează, așadar, o nouă lovitură de imagine, inovând în stilul vestimentar purtat de jucătoarele de tenis pe suprafața de joc.

Asemănată de unii cu Ana Ivanovic, Ajla Tomljanovic este urmărită de 192,000 de persoane pe Instagram și are locul 39 WTA drept cea mai înaltă clasare în ierarhia mondială. În 2021, Tomljanovic a bifat 30 de succese și 24 de înfrângeri, în circuit.

Proud to share @Ajlatom is now an equity partner of OMORPHO, a premium sports and fitness company: https://t.co/x5VlnTC47O pic.twitter.com/5P1ZQHUVjO