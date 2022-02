Minunile circuitului WTA: o puștoaică de 14 ani a învins-o pe Sara Errani, fosta finalistă de la Roland Garros în calificări, la Guadalajara

Brenda Fruhvirtova (14 ani, 435 WTA) este marea promisiune a tenisului cehesc în circuitul de elită al tenisului feminin. Sportiva adolescentă a învins-o pe Sara Errani - finalista Roland Garros 2012 și de trei ori semifinalistă în turneele de mare șlem - în calificările competiției WTA de la Guadalajara, scor 7-6, 3-6, 6-2.

Jucătoarea cehoaică a confirmat victoria cu Errani și a învins-o în turul următor al calificărilor și pe Leonie Kung (314 WTA), scor 6-2, 6-1, reușind calificarea pe tabloul principal.

În primul tur la Guadalajara, Brenda Fruhvirtova o va înfrunta pe campioana US Open 2017, Sloane Stephens.

În luna februarie, Fruhvirtova a câștigat consecutiv două titluri ITF de calibru 25k în Argentina, la Tucuman. În finala celui de-al toilea turneu, a învins-o pe argentinianca Paula Ormaechea (162 WTA).

În juniorat, la nivelul circuitului Federației Internaționale de Tenis, Brenda Fruhvirtova are un procentaj de 84% al victoriilor, bifând 65 de succese și doar 12 eșecuri.

În clasamentul mondial ITF al juniorilor, Brenda Fruhvirtova ocupă locul 4.

Linda Fruhvirtova (16 ani, 327 WTA) este sora mai mare a Brendei Fruhvirtova.

Turneul de la Guadalajara va fi a doua prezență a Brendei Fruhvirtova pe tabloul principal al unui turneu WTA.

În finalul anului precedent, Fruhvirtova a jucat în turneul WTA 125 Hana Bank Korea Open din Seoul, reușind și o victorie pe tabloul principal, scor 6-0, 6-1 împotriva lui Jeong Moon.

