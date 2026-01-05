Puține jucătoare au dominat circuitul WTA atât de confortabil precum a făcut-o Ashleigh Barty, în partea finală a carierei sale. În martie se vor împlini patru ani de la retragerea surprinzătoare a australiencei din tenis, moment în care Barty nu va fi împlinit încă nici treizeci de ani.

Retrasă din tenisul profesionist în glorie, după ce a ieșit campioana Openului Australiei, în 2022, fostul număr unu mondial a ajuns, patru ani mai târziu, să nu regrete deloc decizia luată.

Ashleigh Barty: „Nu duc dorul unei vieți trăite dintr-o geantă.”

Întrebată dacă nu o tentează gândul întoarcerii în tenis, la doar treizeci de ani fără câteva luni, Ashleigh Barty a replicat savuros: „Cu siguranță nu îmi lipsește viața trăită dintr-o geantă. Am fost întotdeauna o persoană atașată de casă și îmi place să fiu acasă. Îmi place să petrec timp cu copiii mei, cu surorile mele, cu nepoatele și nepoții mei. Sunt foarte, foarte fericită trăind o viață banală, dar liniștită și împlinită,” a declarat „Ash” Barty pentru The New Daily.