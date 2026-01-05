Puține jucătoare au dominat circuitul WTA atât de confortabil precum a făcut-o Ashleigh Barty, în partea finală a carierei sale. În martie se vor împlini patru ani de la retragerea surprinzătoare a australiencei din tenis, moment în care Barty nu va fi împlinit încă nici treizeci de ani.
Retrasă din tenisul profesionist în glorie, după ce a ieșit campioana Openului Australiei, în 2022, fostul număr unu mondial a ajuns, patru ani mai târziu, să nu regrete deloc decizia luată.
Ashleigh Barty: „Nu duc dorul unei vieți trăite dintr-o geantă.”
Întrebată dacă nu o tentează gândul întoarcerii în tenis, la doar treizeci de ani fără câteva luni, Ashleigh Barty a replicat savuros: „Cu siguranță nu îmi lipsește viața trăită dintr-o geantă. Am fost întotdeauna o persoană atașată de casă și îmi place să fiu acasă. Îmi place să petrec timp cu copiii mei, cu surorile mele, cu nepoatele și nepoții mei. Sunt foarte, foarte fericită trăind o viață banală, dar liniștită și împlinită,” a declarat „Ash” Barty pentru The New Daily.
Preocupată în principal de creșterea celor doi copii - un fiu, Hayden și o fiică, Jordan -, ]n ciuda unei cariere de succes istoric, Ashleigh Barty a identificat cu precizie elementele de care îi este dor, când își amintește de cariera de succes pe care a avut-o în WTA.
„Sunt multe lucruri care îmi lipsesc din tenis și multe altele care nu îmi lipsesc, iar cred că asta se datorează faptului că am fost extrem de recunoscătoare că am trăit experiența de a fi în mijlocul acestui sport și că acum pot să mă bucur de el și din postura de spectator.
Barty duce dorul zilelor grele, petrecute cu echipa, dar și al meciurilor oficiale
Probabil că îmi lipsesc micile momente în care echipa se adună, când eram toți împreună pe terenul de antrenament sau la sală. Munceam din greu împreună, treceam prin situații foarte dificile și ieșeam din ele uniți.
Apoi urma partea super distractivă, când puteam, pur și simplu, să ies pe teren și să concurez. Pentru mulți sportivi locali, mai ales cei aflați la început, la Brisbane International este o modalitate foarte plăcută de a face asta acasă, în fața prietenilor și a familiei,” a adăugat Ashleigh Barty, triplă câștigătoare în turneele de mare șlem.
Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 și Australian Open 2022 sunt turneele majore în care Ashleigh Barty a ieșit campioană. În 2019, Barty a reușit să câștige și Turneul Campioanelor.