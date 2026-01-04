Jaqueline Cristian (27 de ani) este cea mai bună jucătoare de tenis din România și încheie anul 2025 pe cea mai înaltă clasare a carierei. Locul 39 al clasamentului WTA nu înseamnă doar acces direct la toate competițiile bune ale circuitului, ci și confirmarea că munca depusă în ultimii ani a fost gândită corect.

Accidentarea gravă sincronizată nefericit, în 2022, la Doha - ruptură de ligamente încrucișate și menisc -, pe când se pregătea să intre în top 50 WTA, a fost anulată, ca efecte, de o versiune mai puternică și mai constantă a sportivei Jaqueline Cristian.

Jaqueline Cristian țintește top 20 WTA în 2026: „Dacă se poate, top 10, de ce nu?”

În primăvară, Jaqueline Cristian a ieșit campioană în turneul WTA 125k de la Puerto Vallarta și a declarat, într-un interviu acordat PRO TV, că „fiecare jucătoare are dreptul să viseze cât mai sus.” A trăit conform propriului crez și a convertit în realitate dorința: „Top 50, top 30, de ce să pun limite? Chiar nu vreau!”, spunea Jaqueline Cristian, în aprilie.

Opt luni mai târziu, Jaqueline Cristian repetă, la sfârșitul celui mai bun sezon din carieră, același gând, dar doar după ce se îngrijește să urce, în plan psihologic, ștachetele.

„Obiectivul e să ne îmbunătățim, să am nivelul de antrenamente și în meciuri. Numere, nu punem presiune pe chestia asta, nu despre asta este vorba, dar mi-aș dori să ajung în top 20 la anul. Știm ce înseamnă tenisul, anul este lung, dacă se poate top 10, de ce nu?,” a spus Jaqueline Cristian, într-un interviu acordat Antena Sport.

