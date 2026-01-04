GALERIE FOTO Nu mai glumește: Jaqueline Cristian vrea în top 10 WTA, în 2026. Joacă la trei turnee în ianuarie

Marcu Czentye
Jaqueline Cristian se obișnuiește să șteargă din minte primele două litere ale cuvântului „imposibil.”

Jaqueline Cristian (27 de ani) este cea mai bună jucătoare de tenis din România și încheie anul 2025 pe cea mai înaltă clasare a carierei. Locul 39 al clasamentului WTA nu înseamnă doar acces direct la toate competițiile bune ale circuitului, ci și confirmarea că munca depusă în ultimii ani a fost gândită corect.

Accidentarea gravă sincronizată nefericit, în 2022, la Doha - ruptură de ligamente încrucișate și menisc -, pe când se pregătea să intre în top 50 WTA, a fost anulată, ca efecte, de o versiune mai puternică și mai constantă a sportivei Jaqueline Cristian.

Jaqueline Cristian țintește top 20 WTA în 2026: „Dacă se poate, top 10, de ce nu?”

În primăvară, Jaqueline Cristian a ieșit campioană în turneul WTA 125k de la Puerto Vallarta și a declarat, într-un interviu acordat PRO TV, că „fiecare jucătoare are dreptul să viseze cât mai sus.” A trăit conform propriului crez și a convertit în realitate dorința: „Top 50, top 30, de ce să pun limite? Chiar nu vreau!”, spunea Jaqueline Cristian, în aprilie.

Opt luni mai târziu, Jaqueline Cristian repetă, la sfârșitul celui mai bun sezon din carieră, același gând, dar doar după ce se îngrijește să urce, în plan psihologic, ștachetele.

„Obiectivul e să ne îmbunătățim, să am nivelul de antrenamente și în meciuri. Numere, nu punem presiune pe chestia asta, nu despre asta este vorba, dar mi-aș dori să ajung în top 20 la anul. Știm ce înseamnă tenisul, anul este lung, dacă se poate top 10, de ce nu?,” a spus Jaqueline Cristian, într-un interviu acordat Antena Sport.

Marius Copil continuă în echipa româncei Jaqueline Cristian

Angajat în perioada din pre-sezon, pentru a o sfătui pe Jaqueline Cristian, fostul tenismen român, Marius Copil, va fi alături de racheta numărul unu a țării în ediția 2026 a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, Transylvania Open.

„Marius m-a ajutat pe toată perioada asta, mi-am dorit să aduc un alt antrenor în echipă, pentru că sezonul fiind foarte lung, intens, toată lumea are nevoie de o pauză, iar Marius fiind acasă, e bine și pentru mine atunci când termin o serie mai lungă de turnee să pot să mă antrenez cu cineva.

Mă poate ajuta în joc, serviciu, retur, servea foarte bine. Comunicarea a fost foarte bună, s-a integrat cu echipa, va fi la Cluj alături de noi și de toată echipa,” a adăugat Jaqueline Cristian pentru aceeași sursă.

În ianuarie 2026, Jaqueline Cristian va participa la turneele de la Brisbane, Adelaide și Melbourne.

Programul începutului de an pentru Jaqueline Cristian

  • WTA 500, Brisbane - 4 - 11 ianuarie
  • WTA 500, Adelaide - 12 - 17 ianuarie
  • Grand Slam, Australian Open - 18 ianuarie - 1 februarie
  • WTA 250, Cluj-Napoca, Transylvania Open - 1 - 7 februarie
