Se spune, pe bună dreptate, că nimeni n-a câștigat bătălia cu timpul. Și, totuși, Sorana Cîrstea duce, deocamdată, o luptă spectaculoasă, la acest capitol.

Într-un circuit feminin dominat de puștoaice de 17-19 ani, „Sori“ trage cu dinții pentru a-și prelungi cariera. Și, momentan, reușește fix asta cu niște rezultate spectaculoase! Deși la începutul anului avusese o prăbușire în clasamentul mondial, ajungând dincolo de locul 100, între timp, Cîrstea a avut o revenire fabuloasă!

Astăzi, în clasamentul live, actualizat în timp real, românca e pe 44 WTA.

