Se spune, pe bună dreptate, că nimeni n-a câștigat bătălia cu timpul. Și, totuși, Sorana Cîrstea duce, deocamdată, o luptă spectaculoasă, la acest capitol.
Într-un circuit feminin dominat de puștoaice de 17-19 ani, „Sori“ trage cu dinții pentru a-și prelungi cariera. Și, momentan, reușește fix asta cu niște rezultate spectaculoase! Deși la începutul anului avusese o prăbușire în clasamentul mondial, ajungând dincolo de locul 100, între timp, Cîrstea a avut o revenire fabuloasă!
Astăzi, în clasamentul live, actualizat în timp real, românca e pe 44 WTA.
Sorana Cîrstea se apropie de 1,1 milioane de dolari, în 2025!
Astăzi, în turul I de la Hong Kong, Sorana Cîrstea a obținut victoria cu numărul 30 din acest an – are și 19 înfrângeri.
În duelul cu unguroaica Dalma Galfi (27 de ani, 96 WTA), sportiva din România s-a impus în minimum de seturi: 7-5, 6-3. Meciul a durat o oră și 30 de minute. În turul II de la Hong Kong, Sorana o va întâlni pe australianca Ajla Tomljanovic (32 de ani, 86 WTA).
Pentru succesul de astăzi, „Sori“ a primit un cec în valoare de 4,160 de dolari pentru accederea în turul II. Și, având în vedere că strânsese deja 1,070,003 de dolari din premii, în acest an, Cîrstea se apropie de pragul de 1,1 milioane de dolari, în acest sezon.
De precizat că, în clasamentul all-time al banilor din tenisul feminin, realizat exclusiv pe baza premiilor din turnee, Sorana Cîrstea ocupă locul 2 printre românce:
*Simona Halep - 40,236,618 de dolari
*Sorana Cîrstea - 10,818,113
*Irina Begu - 8,871,136
*Monica Niculescu - 7,133,183
*Ana Bogdan - 3,585,099