Românca s-a lovit de Iva Swiatek joi, la turneul WTA din Seul. Sportiva din Polonia s-a impus fără probleme în fața lui Cîrstea, cu 6-3 și 6-2 în aproximativ o oră și jumătate.



Simona Halep, mesaj pentru Sorana Cîrstea



Cum retragerea bate la ușa Soranei, având în vedere că sportiva este în branșă de două decenii, Simona Halep (33 de ani), retrasă deja din tenisul de performanță, i-a transmis un mesaj româncei.



Halep a declarat că viața de după retragerea din tenis este una frumoasă și împlinită. Fosta campioană i-a transmis să se bucure atât de cariera pe care a avut-o, cât și de propria persoană.



”Depinde cum o iei, dacă eşti mulţumit şi împăcat de ceea ce ai făcut, nu e un moment trist, e un moment de bucurie. La mine a fost o bucurie că am putut să închei cariera şi am încheiat-o bine.



Ce mesaj să-i transmit? Că viaţa de după tenis e foarte frumoasă şi foarte bună. Trebuie să se bucure de ceea ce a făcut şi de persoana ei”, a spus Simona Halep, potrivit as.ro.



După înfrângerea de la Seul, Cîrstea s-a ales cu un cec în valoare de 15.700 de dolari pentru prezența în turul II. În clasamentul live, actualizat în timp real, românca ocupă locul 63 WTA.

