Sorana Cîrstea, încrezătoare înaintea meciului cu fosta finalistă a Openului American.

Sorana Cîrstea (35 de ani, 51 WTA) este cu doisprezece ani mai experimentată decât Leylah Fernandez, adversara pe care o va întâlni sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 06:00, pentru un loc în finala competiției WTA 250 de la Osaka.

Jucătoarea din România nu va porni favorită în duelul cu sportiva canadiană, dar nici cu un minus de încredere, având în vedere declarația făcută după sfertul de finală câștigat în detrimentul elvețiencei Viktorija Golubic.

Sorana Cîrstea, neintimidată de adversara din semifinale

„Sunt bucuroasă să joc în semifinale. Îmi place mult în Japonia. Mă simt bine aici. Mă aștept la un meci dificil cu Leylah, dar și eu joc bine, de asta sunt în semifinale,” a punctat Sorana Cîrstea, după victoria scor 6-2, 2-6, 6-2, din faza ultimelor opt jucătoare.

„Cred că va fi un meci plăcut de urmărit. Le mulțumesc fanilor că au venit. Atmosfera a fost uimitoare. E o onoare pentru mine să joc în fața unui asemenea public,” a adăugat românca, în fața spectatorilor japonezi.

Cîrstea revine în top 50 WTA, după paisprezece luni

Indiferent de rezultatul pe care îl va obține contra canadiencei Leylah Fernandez, Sorana Cîrstea are certitudinea că va reveni în top 50 WTA, zonă de elită în care nu s-a mai regăsit de paisprezece luni.

În 2025, Sorana Cîrstea a atins performanțe pe care nu le-a mai reușit niciodată, în lunga sa carieră de jucătoare de tenis. Actualul sezon a fost primul în care Cîrstea a câștigat un turneu de calibru WTA 1000 - la Madrid, în proba de dublu, împreună cu Anna Kalinskaya.

Cîrstea și-a adjudecat al treilea titlu WTA în proba individuală, pe hardul de la Cleveland, succes care a venit la patru ani și patru luni de la trofeul ridicat pe zgura de la Istanbul, în primăvara anului 2021.

