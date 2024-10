Anna Blinkova a descris-o în două cuvinte pe Simona Halep după ce a învins-o categoric

Simona Halep are 26 de puncte WTA. Până la locul 100 mondial mai sunt alte 686 de acumulat.



Blinkova a câștigat 11 din ultimele 12 game-uri ale partidei, aspect care poate lăsa de înțeles că oboseala a jucat un factor important în acest meci, în contextul în care Halep a jucat ultimul meci ieri, iar azi a fost programată a doua, pe terenul central de la Hong Kong.



Cele cincisprezece puncte WTA o ajută pe Simona Halep nu doar psihologic, ci și în ierarhia WTA actualizată în timp real, unde a avansat deja 251 de locuri, până pe poziția 879.

După meci, Anna Blinkova a caracterizat-o pe Simona Halep drept o ”mare campioană”, având în vedere performanțele obținute de româncă de-a lungul carierei sale în tenis.



”Am jucat cel mai bun tenis din viața mea. Știam că joc împotriva unei mari campioane, fostul număr 1 WTA. A fost extraordinar ce tenis am jucat aici.



Mă bucur că am revenit. Ador orașul și acest turneu. Am prieteni aici. Vreau să le mulțumesc prietenilor și staff-ului meu. Am jucat cel mai bun tenis din viața mea azi.



Se știe că Simona Halep nu face greșeli. A trebuit să mă gândesc să returnez fiecare minge și să accelerez jocul. Pe final am lovit la capacitate maximă”, a spus Anna Blinkova.



După ce a condus cu 2-1 la game-uri, în setul întâi, Halep a mai câștigat un singur game din ultimele 13 jucate în partidă.