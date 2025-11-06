Eva Lys (23 de ani) a profitat de o șansă rarisimă, primită în luna ianuarie, când a primit loc în competiția propriu-zisă a Openului Australian, deși pierduse, anterior, în calificările turneului de mare șlem din Melbourne.

După retragerea Annei Kalinskaya, Lys a profitat de oportunitatea avută și a ajuns până în optimile de finală ale întrecerii majore de la antipozi.

Eva Lys, de la „pierzătoare norocoasă” la jucătoare de top 40 mondial

Zece luni mai târziu, Eva Lys a urcat pe locul 40 al clasamentului WTA și a devenit cea mai bună jucătoare a Germaniei, în ierarhia mondială.

„Cea mai bună clasare a carierei. Numărul unu în Germania. Cuvintele nu pot să îmi transmită recunoștința,” a transmis Eva Lys, pe contul de X.

În clasamentul mondial, Eva Lys o urmează pe Jaqueline Cristian, românca situându-se la treizeci și trei de puncte distanță în fața germancei.