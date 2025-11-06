GALERIE FOTO Germanca din Kiev a circuitului WTA a ajuns în top 40: Eva Lys a devenit prima jucătoare a Germaniei în tenis

Germanca din Kiev a circuitului WTA a ajuns în top 40: Eva Lys a devenit prima jucătoare a Germaniei în tenis
Eva Lys, „noua Angelique Kerber.”

Eva Lys (23 de ani) a profitat de o șansă rarisimă, primită în luna ianuarie, când a primit loc în competiția propriu-zisă a Openului Australian, deși pierduse, anterior, în calificările turneului de mare șlem din Melbourne.

După retragerea Annei Kalinskaya, Lys a profitat de oportunitatea avută și a ajuns până în optimile de finală ale întrecerii majore de la antipozi.

Eva Lys, de la „pierzătoare norocoasă” la jucătoare de top 40 mondial

Zece luni mai târziu, Eva Lys a urcat pe locul 40 al clasamentului WTA și a devenit cea mai bună jucătoare a Germaniei, în ierarhia mondială.

„Cea mai bună clasare a carierei. Numărul unu în Germania. Cuvintele nu pot să îmi transmită recunoștința,” a transmis Eva Lys, pe contul de X.

În clasamentul mondial, Eva Lys o urmează pe Jaqueline Cristian, românca situându-se la treizeci și trei de puncte distanță în fața germancei.

În 2025, Eva Lys a reușit treizeci și patru de victorii în circuitul WTA, dintr-un total de 58 de partide oficiale disputate.

Germania are patru jucătoare în top 100 WTA: Eva Lys (40 WTA), Tatjana Maria (41 WTA), Laura Siegemund (46 WTA) și Ella Seidel (85 WTA).

Eva Lys, născută la Kiev

Eva Lys s-a mutat în Germania la vârsta de doi ani. Site-ul WTA notează că mama sa, Maria, profesează ca avocat, pe când tatăl ei, Vladimir, a jucat pentru echipa națională a Ucrainei, în Cupa Davis.

Jucătoarea cu o înălțime de 1,65 metri are două surori. Sora mai mare, Lisa Matviyenko are 24 de ani, pe când sora sa mai mică, Isabella Lys are 7 ani.

Eva Lys vorbește fluent patru limbi: germană, engleză, ucraineană și rusă.

