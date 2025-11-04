Marius Copil (35 de ani) și-a anunțat retragerea definitivă din tenisul profesionist. Jucătorul din Arad i-a menționat pe foștii colegi din echipa națională de Cupa Davis - Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur și Victor Crivoi - în anunțul făcut public. Recunoscut pentru serviciul său impunător, Marius Copil părăsește lumea tenisului după ce a avut locul 56 drept cea mai înaltă clasare a carierei, în ierarhia ATP. S-a întâmplat în 2019, după ce Copil reușea calificarea în turul secund al Openului Australiei. Marius Copil, fost număr 56 ATP, recunoscut pentru serviciul său monstruos Marius Copil este ultimul jucător român care a participat pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem, dar și ultimul român care s-a duelat cu Roger Federer, în circuitul ATP. În 2018, Copil și Federer s-au duelat în finala turneului ATP 500 de la Basel, meci în care primul set a ajuns în tiebreak. 7-6 (5), 6-4 a fost scorul strâns prin care Federer a reușit victoria, în ultimul act al competiției din țara natală.



Marius Copil: „Mi-am trăit 99% din vis.” „După mulți ani minunați pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunț retragerea mea oficială din tenisul competitiv. Au fost ani plini de emoții, provocări și lecții. Ultimii ani n-au fost ușori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie. Tenisul mi-a modelat viața, mi-a oferit prieteni, amintiri și experiențe pe care nu le voi uita niciodată. Le mulțumesc din inimă familiei mele — părinților mei pentru sacrificii, fratelui meu pentru înțelegere, soției mele pentru iubire și încredere, și soacrei mele pentru sprijinul necondiționat. Mulțumesc antrenorilor și echipei care m-au format ca jucător și ca om, tuturor colegilor din Cupa Davis — în special Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi — pentru momentele trăite împreună. [...] Și, bineînțeles, fanilor mei — pentru dragostea, răbdarea și energia pe care mi le-ați oferit mereu. Venind dintr-un oraș mic din România, am visat să joc un meci pentru țară, să intru în Top 100 ATP și să ajung într-o finală ATP. Pot spune cu mândrie că mi-am trăit 99% din vis.

A venit timpul pentru un nou capitol — să fiu soț, tată și să ofer mai departe din tot ce am învățat,” au fost cuvintele prin care Marius Copil și-a anunțat retragerea definitivă din tenis.

Marius Copil a câștigat $2,7 milioane din tenis În 2015, Marius Copil a reușit o servă de o viteză măsurată la 242 km/h. Performanța a avut loc chiar împotriva elvețianului Stan Wawrinka - devenit, ulterior, triplu câștigător de Grand Slam -, într-un meci desfășurat în Openul Australian. De-a lungul carierei, Copil a încasat premii totale în valoare de $2,738,400, potrivit ATP. După ieșirea din top 100 ATP, Marius Copil a declarat că și-a pierdut marea parte a 'prietenilor' făcuți în lumea tenisului. „Povestea vieții mele de când am ieșit din top 100 ATP. Uneori mă uit în telefon și simt nevoia de a vorbi cu un prieten. Dar când caut prin agendă, îmi dau seama că 99% dintre 'prietenii mei' au dispărut,” a scris Marius Copil pe Twitter, în urmă cu doi ani și jumătate, trăgând un semnal de alarmă.

