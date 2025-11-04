GALERIE FOTO S-a retras din tenis Marius Copil, ultimul jucător român care s-a duelat cu Roger Federer în circuitul ATP

S-a retras din tenis Marius Copil, ultimul jucător rom&acirc;n care s-a duelat cu Roger Federer &icirc;n circuitul ATP Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marius Copil a pus capăt carierei în tenisul profesionist, după mai mulți ani în care s-a confruntat cu accidentări.

TAGS:
Marius CopilRoger FedererTenis ATPGrand SlamTenis Romania
Din articol

Marius Copil (35 de ani) și-a anunțat retragerea definitivă din tenisul profesionist. Jucătorul din Arad i-a menționat pe foștii colegi din echipa națională de Cupa Davis - Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur și Victor Crivoi - în anunțul făcut public.

Recunoscut pentru serviciul său impunător, Marius Copil părăsește lumea tenisului după ce a avut locul 56 drept cea mai înaltă clasare a carierei, în ierarhia ATP. S-a întâmplat în 2019, după ce Copil reușea calificarea în turul secund al Openului Australiei.

Marius Copil, fost număr 56 ATP, recunoscut pentru serviciul său monstruos

Marius Copil este ultimul jucător român care a participat pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem, dar și ultimul român care s-a duelat cu Roger Federer, în circuitul ATP.

În 2018, Copil și Federer s-au duelat în finala turneului ATP 500 de la Basel, meci în care primul set a ajuns în tiebreak. 7-6 (5), 6-4 a fost scorul strâns prin care Federer a reușit victoria, în ultimul act al competiției din țara natală.

Marius Copil: „Mi-am trăit 99% din vis.”

„După mulți ani minunați pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunț retragerea mea oficială din tenisul competitiv.

Au fost ani plini de emoții, provocări și lecții. Ultimii ani n-au fost ușori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie.

Tenisul mi-a modelat viața, mi-a oferit prieteni, amintiri și experiențe pe care nu le voi uita niciodată.

Le mulțumesc din inimă familiei mele — părinților mei pentru sacrificii, fratelui meu pentru înțelegere, soției mele pentru iubire și încredere, și soacrei mele pentru sprijinul necondiționat.

Mulțumesc antrenorilor și echipei care m-au format ca jucător și ca om, tuturor colegilor din Cupa Davis — în special Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi — pentru momentele trăite împreună. [...]

Și, bineînțeles, fanilor mei — pentru dragostea, răbdarea și energia pe care mi le-ați oferit mereu.

Venind dintr-un oraș mic din România, am visat să joc un meci pentru țară, să intru în Top 100 ATP și să ajung într-o finală ATP. Pot spune cu mândrie că mi-am trăit 99% din vis.

A venit timpul pentru un nou capitol — să fiu soț, tată și să ofer mai departe din tot ce am învățat,” au fost cuvintele prin care Marius Copil și-a anunțat retragerea definitivă din tenis.

Marius Copil

  • Marius copil finala basel
×
O antreneaza pe Bayern si a spart 15 rachete pana acum. Marius Copil: "Venezuela si Columbia au cele mai frumoase femei!"
O antreneaza pe Bayern si a spart 15 rachete pana acum. Marius Copil: "Venezuela si Columbia au cele mai frumoase femei!"
Tenis 1305 240125 marius copil
"Tot timpul trebuie sa aduc eu doua puncte!" Marius Copil si-a ATACAT colegul de la Cupa Davis! Ce i-a reprosat
ROMANIA - LUXEMBURG, 1-1 IN CUPA DAVIS // Marius Copil obtine victoria care tine Romania in lupta pentru calificare
Wimbledon 2018. Cu cine se bate Marius Copil in primul tur la Londra
Marius Copil a pierdut prima lui finala ATP: bosniacul Mirza Basic a castigat turneul de la Sofia
Marius Copil, la plaja cu iubita sa! Cum se pregateste tenismenul pentru US Open | FOTO
US OPEN | Marius Copil, antrenament cu un star al tenisului inainte de ultimul Grand Slam al anului! "Un idol, un prieten, un frate!"
Marius Copil, eliminat in turul 2 la Cincinnati de Marin Cilic, locul 7 ATP
Marius Copil a devenit viral pe internet cu ultimul mesaj: "Trebuie sa imi vand un rinichi pentru asta!" Raspunsul organizatorilor turneului de la Toronto a venit imediat
"Cu serviciul meu, pot provoca daune!" Reactia lui Marius Copil dupa victoria carierei
Marius Copil, cea mai mare victorie a carierei: a invins un jucator din Top 10 si s-a calificat in sferturi la Basel
Marius Copil, in SEMIFINALE la Basel! Performanta uriasa pentru roman in Elvetia
Anunt de ULTIM MOMENT al lui Marius Copil! "Asta imi doresc!" Ce planuri are tenismenul roman in 2019
COPIL - FEDERER BASEL | Darren Cahill are un mesaj special pentru Marius Copil! "Asta e pe lista de dorinte a oricarui jucator!"
"Cred ca daca voi continua asa pot sa bat multi adversari!" Marius Copil, increzator la revenirea in tara! Finala cu Federer i-a dat aripi
MARIUS COPIL - FERNANDO VERDASCO LIVE | Copil vrea o noua minune dupa victoria cu Wawrinka la Sofia
RUSINE MONDIALA. Echipa de Cupa Davis a Romaniei e condusa de Zimbabwe cu 1-0. Marius Copil, invins de nr. 546 ATP
O noua VICTORIE MARE pentru Marius Copil! L-a ELIMINAT pe Wawrinka la Sofia
Nadal - Federer, semifinala la Australian Open? Cu cine joaca Marius Copil in primul tur
O noua VICTORIE MARE pentru Marius Copil! L-a ELIMINAT pe Wawrinka la Sofia
ÎNAPOI LA ARTICOL

Marius Copil a câștigat $2,7 milioane din tenis

În 2015, Marius Copil a reușit o servă de o viteză măsurată la 242 km/h. Performanța a avut loc chiar împotriva elvețianului Stan Wawrinka - devenit, ulterior, triplu câștigător de Grand Slam -, într-un meci desfășurat în Openul Australian.

De-a lungul carierei, Copil a încasat premii totale în valoare de $2,738,400, potrivit ATP.

După ieșirea din top 100 ATP, Marius Copil a declarat că și-a pierdut marea parte a 'prietenilor' făcuți în lumea tenisului.

„Povestea vieții mele de când am ieșit din top 100 ATP. Uneori mă uit în telefon și simt nevoia de a vorbi cu un prieten. Dar când caut prin agendă, îmi dau seama că 99% dintre 'prietenii mei' au dispărut,” a scris Marius Copil pe Twitter, în urmă cu doi ani și jumătate, trăgând un semnal de alarmă.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
Parlamentarii nu se decid cu c&acirc;ți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 &euro;/an
ULTIMELE STIRI
Frații Maior, &icirc;nvingători &icirc;n ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri
Frații Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri
Probleme pentru Ionuț Radu! Ce au spus spaniolii despre accidentarea portarului rom&acirc;n
Probleme pentru Ionuț Radu! Ce au spus spaniolii despre accidentarea portarului român
Liverpool &ndash; Real Madrid, ora 22:00, LIVE TEXT. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre duelul de foc din Liga Campionilor
Liverpool – Real Madrid, ora 22:00, LIVE TEXT. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre duelul de foc din Liga Campionilor
Compagno s-a m&acirc;ndrit cu &bdquo;trofeul&ldquo; său cel mai de preț: fostul star al FCSB-ului, &icirc;n culmea fericirii
Compagno s-a mândrit cu „trofeul“ său cel mai de preț: fostul star al FCSB-ului, în culmea fericirii
Florin Gardoș, sărbătorit la Fața la Joc! &bdquo;Ți-ai pus dorință să ajungi director sportiv la FCSB?&rdquo;
Florin Gardoș, sărbătorit la Fața la Joc! „Ți-ai pus dorință să ajungi director sportiv la FCSB?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură de proporții dată de FCSB!

"Lovitură de proporții dată de FCSB!"

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: Mă &icirc;ntrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: "Mă întrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!"

Gigi Becali a anunțat decizia &icirc;n cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul rom&acirc;nesc

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul românesc

Cosmin Olăroiu a văzut ce se &icirc;nt&acirc;mplă la FCSB și a făcut un pariu

Cosmin Olăroiu a văzut ce se întâmplă la FCSB și a făcut un pariu

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

Gică și Ianis Hagi, aduși la pachet? Unde pot ajunge &icirc;n vară

Gică și Ianis Hagi, aduși la pachet? Unde pot ajunge în vară



Recomandarile redactiei
Compagno s-a m&acirc;ndrit cu &bdquo;trofeul&ldquo; său cel mai de preț: fostul star al FCSB-ului, &icirc;n culmea fericirii
Compagno s-a mândrit cu „trofeul“ său cel mai de preț: fostul star al FCSB-ului, în culmea fericirii
Aventura africană a lui &bdquo;Reghe&ldquo;: banii din Champions League &icirc;l duc &icirc;n niște destinații exotice
Aventura africană a lui „Reghe“: banii din Champions League îl duc în niște destinații exotice
Carmen Herea, victorie la debut la turneul WTA de la Austin! T&acirc;năra din Tulcea este studentă chiar &icirc;n Texas
Carmen Herea, victorie la debut la turneul WTA de la Austin! Tânăra din Tulcea este studentă chiar în Texas
Florin Gardoș, sărbătorit la Fața la Joc! &bdquo;Ți-ai pus dorință să ajungi director sportiv la FCSB?&rdquo;
Florin Gardoș, sărbătorit la Fața la Joc! „Ți-ai pus dorință să ajungi director sportiv la FCSB?”
Liverpool &ndash; Real Madrid, ora 22:00, LIVE TEXT. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre duelul de foc din Liga Campionilor
Liverpool – Real Madrid, ora 22:00, LIVE TEXT. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre duelul de foc din Liga Campionilor
Alte subiecte de interes
Ion Țiriac desființează tenismenii rom&acirc;ni: Nu au valoare pentru nimic
Ion Țiriac desființează tenismenii români: "Nu au valoare pentru nimic"
Cine este jucătorul de tenis rom&acirc;n aflat cel mai sus &icirc;n clasamentul ATP. Novak Djokovic, lider incontestabil &icirc;n continuare!
Cine este jucătorul de tenis român aflat cel mai sus în clasamentul ATP. Novak Djokovic, lider incontestabil în continuare!
&bdquo;&Icirc;ncă nu sunt un mare campion&rdquo; Reacția lui Alcaraz, după ce a egalat un record istoric al idolului său, Roger Federer
„Încă nu sunt un mare campion” Reacția lui Alcaraz, după ce a egalat un record istoric al idolului său, Roger Federer
John McEnroe agită apele: &bdquo;Alcaraz e mai bun dec&acirc;t Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani&rdquo;
John McEnroe agită apele: „Alcaraz e mai bun decât Federer, Nadal și Djokovic la 21 de ani”
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit sp&acirc;nzurat &icirc;n celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de &icirc;nchisoare

stirileprotv Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului &bdquo;Cravata galbenă&rdquo;

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!