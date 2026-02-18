Gianluca Prestianni, fotbalistul argentinian al lui Benfica, a negat că ar fi adresat "insulte rasiste" atacantului brazilian, Vinicius (Real Madrid), în timpul meciului din play-off-ul optimilor.

"Vreau să clarific că în niciun moment nu am adresat insulte rasiste jucătorului Vinicius Junior, care, din păcate, a interpretat greşit ceea ce a crezut că a auzit. Nu am fost niciodată rasist faţă de nimeni", a declarat jucătorul într-o scurtă declaraţie pe contul său oficial de Instagram.

În plus, el a venit cu o dezvăluire-bombă în mesajul său, potrivit Agerpres: "Şi regret ameninţările pe care le-am primit din partea jucătorilor de la Real Madrid".

În minutul 50, după ce Vinicius a înscris golul, atacantul lui Real Madrid i-a raportat arbitrului Francois Letexier că Prestianni l-a insultat rasial. Drept urmare, arbitrul a activat protocolul antirasism al UEFA, iar meciul a fost oprit aproape zece minute.

Doi jucători de la Benfica, Leandro Barreiro şi Vangelis Pavlidis, l-au apărat pe coechipierul lor Prestianni după meciul de la Lisabona.

Pavlidis nu crede că "băiatul ăsta e rasist" și, în opinia atacantului grec, "ceea ce s-a întâmplat este o rivalitate între Argentina şi Brazilia". La rândul său, Barreiro a afirmat, după meci, că nu a auzit "nimic" şi că Prestianni i-a spus că ceea ce s-a întâmplat a fost "o provocare".

Real Madrid s-a impus cu scorul de 1-0, la Lisabona, în faţa celor de la Benfica, în prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor. Unicul gol al meciului a fost înscris de Vinicius (50), dar felul provocator în care a sărbătorit reuşita a produs tensiune în tribune şi pe teren. Jocul a fost întrerupt aproape zece minute după ce brazilianul a acuzat că a fost insultat rasial de argentinianul Gianluca Prestianni.

Tensiune a existat şi pe final, antrenorul Benficăi, Jose Mourinho, protestând vehement pentru că Vinicius nu a primit al doilea cartonaş galben (85) la un fault comis de brazilian. Drept urmare, tehnicianul a văzut două avertismente, în decurs de câteva secunde, din partea arbitrului Francois Letexier.