&bdquo;Nu mi-a plăcut de el&rdquo; Carlos Alcaraz &bdquo;a păcălit-o&rdquo; pe o jucătoare faimoasă de tenis din Rusia Tenis
O jucătoare din Rusia și-a schimbat părerea față de Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz (22 de ani) a coborât pe locul doi al clasamentului ATP, în urma eliminării premature suferite în competiția Masters 1000 de la Paris-Bercy.

Învins de Cameron Norrie, spaniolul a fost nevoit să urmărească de pe margine continuarea evenimentului din capitala Franței, încheiat cu o finală câștigată de rivalul Jannik Sinner, în detrimentul canadianului Felix Auger-Aliassime.

Carlos Alcaraz a convins-o pe Anastasia Pavlyuchenkova

Fost număr unsprezece mondial, Anastasia Pavlyuchenkova (34 de ani, 47 WTA) că s-a răzgândit în privința spaniolului Carlos Alcaraz, jucător pe care, admite, nu îl agrea.

„Nu știu de ce, dar nu mi-a plăcut cum se comporta. Mi se părea că se preface, zâmbind mereu. Mă gândeam: 'cum e posibil?' La mine e doar dramă, tot timpul, când joc. Iar el zâmbește către echipa sa, e prea mult. Dar, după ce l-am întâlnit, a început să îmi placă de Alcaraz,” a mărturisit Pavlyuchenkova în podcastul Box, sursă citată de Express.

Douăsprezece titluri WTA a cucerit Anastasia Pavlyuchenkova, jucătoare care, în 2006, a câștigat Openul Australiei, în proba de junioare.

Carlos Alcaraz

2025, sezon perfect pentru Carlos Alcaraz

Cu două titluri de mare șlem cucerite la Paris și New York, Carlos Alcaraz are un palmares care numără 67 de victorii și doar 8 înfrângeri, în 2025, cu doar câteva săptămâni înainte de încheierea stagiunii.

Alcaraz are șanse mari de a depăși borna de 70 de succese, dacă va participa cu succes la Turneul Campionilor și Cupa Davis, ultimele întreceri importante ale anului.

