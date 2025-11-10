Carlos Alcaraz (22 de ani) a coborât pe locul doi al clasamentului ATP, în urma eliminării premature suferite în competiția Masters 1000 de la Paris-Bercy.

Învins de Cameron Norrie, spaniolul a fost nevoit să urmărească de pe margine continuarea evenimentului din capitala Franței, încheiat cu o finală câștigată de rivalul Jannik Sinner, în detrimentul canadianului Felix Auger-Aliassime.

Carlos Alcaraz a convins-o pe Anastasia Pavlyuchenkova

Fost număr unsprezece mondial, Anastasia Pavlyuchenkova (34 de ani, 47 WTA) că s-a răzgândit în privința spaniolului Carlos Alcaraz, jucător pe care, admite, nu îl agrea.

„Nu știu de ce, dar nu mi-a plăcut cum se comporta. Mi se părea că se preface, zâmbind mereu. Mă gândeam: 'cum e posibil?' La mine e doar dramă, tot timpul, când joc. Iar el zâmbește către echipa sa, e prea mult. Dar, după ce l-am întâlnit, a început să îmi placă de Alcaraz,” a mărturisit Pavlyuchenkova în podcastul Box, sursă citată de Express.

Douăsprezece titluri WTA a cucerit Anastasia Pavlyuchenkova, jucătoare care, în 2006, a câștigat Openul Australiei, în proba de junioare.

