AUSTRALIAN OPEN | Prima reactie a lui Petkovic dupa momentele teribile din meciul cu Irina Begu! Ce probleme are jucatoarea din Germania: "Sper sa ma recuperez repede"

Andrea Petkovic a oferit prima reactie dupa retragerea din primul tur de la Australian Open 2019.

Sportiva din Germania s-a prabusit pe teren in meciul contra Irinei Begu dupa un schimb de mingi si i-a fost foarte greu sa se ridice. Arbitrul de scaun a fost primul care a intervenit, iar mai apoi au aparut si medicii. Petkovic a primit ingrijiri minute bune, insa a decis sa abandoneze! Andrea era condusa in setul 2 de Irina Begu cu 4-3, dupa ce castigase prima mansa 7-6!

Dupa meci, la cateva ore, Petkovic a declarat ca se simte mai bine si ca problemele medicale au aparut inca dinaintea meciului, dar s-au agravat din cauza caldurii resimtite pe teren: "Am avut o infectie, temperatura mi-a crescut, am pierdut 2 kilograme in ultimele zile. Acum sper sa ma recuperez cat mai rapid pentru meciul de dublu. Ma simt mai bine, cred ca voi juca", a declarat Petkovic dupa meci.

In turul secund, Irina o va intalni pe favorita numarul 8 a competitiei din Melbourne, Petra Kvitova, care a trecut in primul tur de Magdalena Rybarikova, scor 6-3, 6-2.