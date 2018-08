Irina Begu, ELIMINATA in primul tur la Cincinnati de Ajla Tomljanovic! Australianca se intalneste cu Halep in turul doi

Irina Begu a ratat sansa unei noi confruntari cu Simona Halep.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Irina Begu, locul 55 WTA, a fost invinsa in turul inaugural la Cincinnati de catre australianca Ajla Tomljanovic, locul 58 WTA, scor 6-4, 3-6, 3-6, la capatul unui meci de doua ore si 3 minute de joc.

Pentru Irina Begu, aceasta este a 6-a infrangere la rand in circuitul feminin de tenis. Romanca nu a mai castigat un meci de la Roland Garros, din turul secund. Au urmat apoi infrangeri la Garcia, Giorgi, Swan, Jabeur, Barty, Tomljanovic.

Australianca in varsta de 25 de ani o va intalni in turul secund pe nimeni alta decat principala favorita turneului din SUA, Simona Halep. Cele doua jucatoare nu s-au mai intalnit pana acum in circuit, dar au jucat o data impreuna, in anul 2010, in cadrul unei partide din Cupa Federatiei. Simona se impunea la acea vreme in trei seturi.

Partida din turul secund dintre Simona Halep si Ajla Tomljanovic va avea loc la Cincinnati miercuri, la o ora pe care organizatorii o vor anunta in prealabil. Romanca din fruntea ierarhiei mondiale are de aparat la Cincinnati 585 de puncta WTA, anul trecut ajungand pana in ultimul act, acolo unde a cedat in fata ibericei Garbine Muguruza.