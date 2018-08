"O felicit pe Simona!" Presedintele WTA a facut anuntul oficial | Vestea primita de Halep

WTA a anuntat astazi oficial calificarea Simonei Halep la Turneul Campioanelor.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Simona Halep a obtinut saptamana trecuta calificarea la Turneul Campioanelor, in urma victoriei dn sferturile de finala cu fratuzoaica Garcia. Simona Halep a strans 5.766 de puncte si a devenit prima sportiva calificata pentru editia din acest an a Turneului Campioanelor. Va fi pentru al cincilea an consecutiv cand Simona Halep va fi prezenta la competitia in care se intalnesc opt dintre sportivele cu cel mai bun punctaj din anul respectiv. Simona Halep a fost eliminata inca din faza grupelor la editia trecuta a Turneului Campioanelor. Cea mai buna performanta a romancei este finala din 2014, meci pierdut in fata Serenei Williams.

Steve Simon, presedintele WTA, i-a transmis un mesaj sportivei noastre. Acesta a felicitat-o pe Simona pentru performanta de a se califica, pentru a cincea oara consecutiv, la competitia din Singapore.

"O felicit pe Simona pentru ca s-a calificat, pentru a cincea oara consecutiv, la Turneul Campioanelor. Simona este una dintre cele mai consistente tenismene din ultimii ani si abia asteptam s-o vedem concurand in Singapore pentru prestigiosul trofeu Billie Jean King", a spus Steve Simon.

Turneul Campioanelor, editia 2018, este programat in perioada 22-28 octombrie.