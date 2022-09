Irina Begu, campioana incontestabilă a turneului WTA 125k de la București! A învins-o pe unguroaica Jani, scor 6-3, 6-3

Irina Begu (32 de ani, 41 WTA) a devenit campioana turneului WTA 125k de la București, intitulat Țiriac Foundation Trophy. Sportiva născută în Capitală a fost mai bună decât unguroaica Reka-Luca Jani în ultimul act competițional, încheiat scor 6-3, 6-3, după 109 minute de joc.

Este al doilea turneu de categorie WTA 125k organizat în România în 2022 care se încheie cu o victorie autohtonă, Irina Begu dublând succesul semnat de Ana Bogdan, la Iași.

Dublă campioană în circuitul WTA în sezonul actual, Irina Begu confirmă trofeul cucerit la WTA 250 Palermo, în această vară, cu acest trofeu adjudecat în calitate de cap de serie numărul 2 al întrecerii bucureștene.

În urma acestui succes, Irina Begu va urca opt locuri în ierarhia mondială, până pe poziția 33.

Titlurile apropiate de Irina Begu în circuitul WTA: Tashkent (2012), Seoul (2015), Florianopolis (2016), București (2017), Palermo (2022) și București (2022).

