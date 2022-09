Fostul lider mondial a decis să pună capăt căsniciei cu Toni Iuruc, iar în cursul acestei săptămâni au semnat actele de divorț. Simona a postat un mesaj scurt pe pagina de Instagram în care anunța separarea de cel cu care urma să se cunune religios în această toamnă.

Ion Țiriac a răspuns tranșant când a fost întrebat despre divorțul Simonei Halep

Ion Țiriac a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre turneul organizat în București, Ţiriac Foundation Trophy presented by Kaufland. Întrebat dacă o va afecta profesional divorțul pe Simona Halep, Ion Țiriac nu a lăsat reporterul să încheie întrebarea și a oferit un răspuns tranșant: „Nu mă întreba ceea ce nu știu. Nu știu! Înainte să întrebi îți spun că nu știu”.

Reporter: Nu ați vorbit să o convingeți să participe la acest turneu?

Ion Țiriac: Eu nu am vorbit cu Simona, personal sau telefon, de două-trei luni de zile. Am fost prin Africa, elefanți, animale, crocodili, era să mă mănânce cobra, am mâncat-o eu după aia și așa mai departe, proteină se numește, acolo mănânci orice. Nu am cum să vă dau răspunsul pentru o treabă pentru care nu sunt calificat.

Reporter: Dar aveți o relație mai rece cu Simona Halep în ultimul timp, așa cum s-a speculat?

Ion Țiriac: Domnule, relațiile mele cu Simona, cu Sorana, cu tot ce vrei, sunt niște relații logice, normale, dar eu întotdeauna mi-am știut lungul nasului. Și astăzi am o mare calitate, una singură, sunt cu picioarele pe pământ, știu de unde am plecat, nu m-am schimbat. Nu pot eu să îmi dau cu părerea despre ce face un om sau nu când închide ușa, e treaba lor personală și gândiți-vă și dumneavoastră, un pic de respect ar trebui să aibă persoana publică. Persoana publică are datoria să împartă, din toate punctele de vedere, nu doar binele ci și treburile care probabil nu îi convin, de aia e persoană publică și publicul a făcut-o și așa mai departe. Treaba asta are totuși o graniță pe undeva, ar trebui, atunci când închidem ușa, să respectăm pe toată lumea.

Simona Halep: „Eu și Toni am decis de comun acord să mergem fiecare pe drumul său”

Toni Iuruc a spus, potrivit Pro TV, după ce a semnat actele la notar, că „el și Simona vor merge pe drumuri separate".

Simona Halep (30 de ani, 7 WTA) a reacționat la rândul său pe marginea subiectului delicat, transmițând un scurt mesaj prin intermediul unui Instastory: „Eu și Toni am decis de comun acord să mergem fiecare pe drumul său. Am rugămintea ca presa să ne respecte intimitatea și să trateze cu decență și discreție acest subiect,” au fost cuvintele scrise de multipla campioană de Grand Slam.