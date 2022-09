Duel româno-maghiar în finala turneului WTA de la București! Irina Begu, favorită clară în ultimul act. Declarația curioasă făcută

Irina Begu (32 de ani, 41 WTA) s-a calificat în finala turneului WTA 125k de la București. Sportiva din țara noastră a dispus în penultimul act de finalista turneului de la Roland Garros 2012, Sara Errani, scor 6-2, 6-2, în 97 de minute de joc.

La fel ca ultimul act al competiției WTA 125k de la Iași, finala va fi româno-maghiară; dacă Ana Bogdan a învins-o în turneul din Copou pe Udvardy Panna, din Ungaria, adversara Irinei Begu va fi Reka-Luca Jani (114 WTA), care a trecut de Maryna Zanevska (100 WTA), scor 7-5, 7-6 (6).

Irina Begu a ajuns pe locul 35 în clasamentul WTA LIVE

Chestionată dacă va urmări partida jucată de Reka Jani în semifinale, Irina Begu a răspuns negativ, spunând că „treaba jucătorului este să se recupereze, iar a antrenorului, să muncească,” vorbind despre pregătirea tehnico-tactică a partidei din ultimul act.

„Sara este o jucătoare foarte bună, mă așteptam la o partidă grea, dar mă bucur că în momentele importante am rămas lucidă și am reușit să îmi construiesc foarte bine punctul. Am fost pregătită de raliuri lungi, dar, în același timp, am încercat să iau mingea repede, ca să nu-i acord timp.

Este o plăcere să joc acasă. Vă mulțumesc că ați venit, vă aștept și mâine. N-am mai jucat de ceva timp aici, sper să vă bucur din nou și să câștig titlul,” a declarat Irina Begu, în interviul oferit după meci.