După titlul de la Palermo, Irina Begu o lasă în urmă pe Sorana Cîrstea: generația Simonei Halep, cea mai bună din istoria României

Simona Halep (30 de ani), Irina Begu (31 de ani) și Sorana Cîrstea (32 de ani) reprezintă cu cinste cea mai bună generație de jucătoare de tenis din România.

Câștigând trofeul pus în joc la Palermo, Irina Begu le-a depășit pe Irina Spîrlea și pe Ruxandra Dragomir la numărul de titluri WTA cucerite, ajungând la 5 reușite în circuitul de elită al tenisului feminin.

Irina Begu are 5 titluri câștigate din 9 finale jucate în WTA

Cu mai puțin de o lună înainte de a împlini 32 de ani, Irina Begu (33 WTA) a urcat pe locul 3 în clasamentul all-time al titlurilor cucerite de românce în WTA. Begu a ieșit campioană la Tashkent (2012), Seoul (2015), Florianopolis (2016), București (2017) și Palermo (2022).

Doar Simona Halep, cu 23 și Virginia Ruzici, cu 12 au adunat mai multe victorii în competiții WTA.

Simona Halep - 23 de titluri, 41 de finale

Virginia Ruzici - 12 titluri, 27 de finale

Irina Begu - 5 titluri, 9 finale

Irina Spîrlea - 4 titluri, 10 finale

Ruxandra Dragomir - 4 titluri, 8 finale

Monica Niculescu - 3 titluri, 8 finale

Sorana Cîrstea - 2 titluri, 6 finale

Alexandra Dulgheru - 2 titluri, 3 finale

Mihaela Buzărnescu - un titlu, 3 finale

Patricia Țig - un titlu, 3 finale

Florența Mihai - un titlu, 2 finale

Mariana Simionescu - un titlu, 2 finale

Gabriela Ruse - un titlu, 2 finale

Jaqueline Cristian - o finală

Edina Gallovits - o finală

Raluca Olaru - o finală

Irina Begu, sezon 2022 solid, cu prezență în optimi la Roland Garros

Rezultatul răsunător de la Palermo nu a fost întâmplător, având în vedere creșterea constantă de formă a Irinei Begu în actuala stagiune.

Semifinala jucată pe hard indoor la Sankt Petersburg, în luna februarie a fost confirmată de cele două tururi 3 atinse la Miami și Charleston, dar mai ales de optimea de finală în care s-a calificat la Roland Garros.

„Am jucat bine în ultimele luni. Am avut probleme de sănătate în 2021, dar de când sunt sub control, am început să savurez din nou tenisul. Sunt mai matură. Nu știu câți ani voi mai juca, dar voi încerca mereu să îmi etalez cel mai bun tenis,” a declarat Irina Begu pentru Gazeta Sporturilor.