Retrasă din tenis de un an și jumătate, Simona Halep rămâne un subiect de discuție intens din cauza modului în care și-a încheiat cariera. Depistată pozitiv la roxadustat, sportiva a primit o penalizare aspră, pe care Ion Țiriac o consideră nedreaptă și prost gestionată. Miliardarul a transmis că românca a fost practic „lucrată” la nivel înalt, iar ezitările din propriul ei staff i-au pecetluit soarta.

Țiriac este de părere că instanța de la Lausanne nu a judecat cu aceeași unitate de măsură cazul româncei, comparând situația cu un incident recent din tenisul masculin. Potrivit omului de afaceri, lipsa de reacție promptă a echipei Simonei a costat-o ani buni de performanță.

„Astea sunt regulile pe care le-au făcut. Eu am fost la TAS și am întrebat și de Halep și i-au făcut-o. Ea a făcut o singură greșeală. «Dumneata ai fost găsită cu nu știu ce...» / «Nu știu, întrebați echipa mea, pe ăla care mi-a dat de băut, ăla care mi-a dat sticla, ăla care mi-a dat nu știu ce...». Ăla care i-a dat sticla a admis că el i-a dat sticla, dar a făcut-o după trei-patru luni și era târziu deja”, a spus Țiriac, potrivit GSP.

Lipsa de logică din jurul testului pozitiv

În calitate de membru printre fondatorii Agenției Mondiale Antidoping (WADA), Ion Țiriac a subliniat că forma sportivă slabă a Simonei de la acel moment contrazice logica unui dopaj intenționat menit să îi îmbunătățească jocul.

„Când am făcut acea WADA, în 1990, înainte de Sydney, am fost unul dintre cei cinci care au făcut-o. Și am făcut-o exact pentru acest lucru: «Nu are voie niciunul să atingă nimic de acolo!». Din când în când se întâmplă un Halep, explică-mi și mie o logică prin care Halep juca la US Open ca o bâtă. Halep, care ne-a adus nouă Wimbledon-ul... știți ce înseamnă Wimbledon-ul? În viața mea nu o să se mai întâmple sigur, în viața fiului meu nu o să se mai întâmple probabil, iar în viața nepotului meu nu se știe”, a mai zis fostul jucător de tenis.

Deși finalul de carieră i-a fost umbrit de acest scandal, Țiriac a cerut respect absolut pentru realizările fostului număr 1 WTA.

„Halep mai avea un an - doi - trei buni încă, dar să nu uităm că, așa cum a fost, e una dintre cele mai mari sportive pe care le-a avut România. Respectul meu pentru medalia olimpică și tot, dar Wimbledon-ul să îl aduci în România... trebuie respectată pentru totdeauna!”, a conchis Ion Țiriac.