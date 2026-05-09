Ion Țiriac a împlinit 87 de ani! Acum 56 de ani câștiga Roland Garros alături de Ilie Năstase

Backup de 46.000.000 de € pentru Harry Kane la FC Bayern

Nadia Comăneci, mișcată de un număr la Românii au Talent: ”M-ai emoționat, dragă Albert!”

Manchester City - Brentford, LIVE pe VOYO de la 19:30. Guardiola, obligat să învingă pentru a rămâne în cursa pentru titlu

Așa arată cea mai scumpă mașină din România: lovitura dată de Ion Țiriac

Fostul mare tenismen este unul dintre cele mai mari nume din sportul românesc. A fost un specialist al probei de dublu, câștigând Roland Garros în 1970 alături de Ilie Năstase în finala cu Arthur Ashe & Charlie Pasarell (6-2, 6-4, 6-3).

Perechea Țiriac - Năstase a fost una dintre marile echipe ale tenisului românesc. În afară de triumful di n1970 de la Roland Garros, cei doi au fost finaliști și la turneul din 1996 și semifinaliști în 1967 și 1968.

Țiriac și Năstase au adus România și în trei finale de Cupa Davis, în 1969, 1971 și 1972

Ion Țiriac s-a retras în 1979. A devenit, ulterior, antrenor și impresar pentru nume uriașe, inclusiv Boris Becker sau Guillermo Vilas. Sub îndrumarea lui Țiriac, Becker a câștigat cinci titluri de Mare Șlem.

Fostul mare tenismen este și unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România cu o avere estimată la 2,3 miliarde de dolari. Are afaceri în domeniul băncilor, asigurărilor, automobilelor, imobiliarelor și aviației.

Ion Țiriac investește o avere într-un spital

Fostul tenismen construiește cel mai mare spital de psihiatrie din România pentru a-l dona statului, însă o cerință fiscală i-a provocat o mare nemulțumire.

„Noi facem acum un spital cu acei faimoși bani privați pentru spitale publice. Și facem acest spital, care este un spital de psihiatrie, care o să fie cel mai mare din România și costă vreo 16 milioane de euro.

Dați-vă seama că noi, la 16 milioane, trebuie să plătim undeva la patru milioane TVA. De ce? Eu ăia patru milioane îi am, dar de ce să plătești alea patru milioane, când cu alea patru milioane poți să faci altceva?

Am vorbit și cu ANAF-ul, care a spus că nu am niciun fel de problemă, pentru că în toate verificările nu am luat niciodată un leu”, a transmis Țiriac.