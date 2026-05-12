Alexandru Hațieganu
Sorana Cîrstea ar mai putea continua în tenis, în lumina ultimelor declarații făcute la Roma.

Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) trăiește câteva din cele mai bune clipe ale carierei de jucătoare profesionistă chiar în ultimul an pe care și l-a programat în circuitul WTA, însă perspectiva retragerii ar putea fi revizitată de jucătoarea din țara noastră, în lumina veștilor apărute în primele luni ale anului.

La scurt timp după câștigarea titlului de campioană la Cluj-Napoca, Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac au încheiat o relație întinsă pe durata ultimilor cinci ani.

Sorana Cîrstea, dedicată asupra tenisului, atât timp cât în viața personală nu mai există priorități urgente

În baza declarațiilor făcute de Sorana Cîrstea pentru Tennis Channel, după victoria 6-2, 6-4 cu Linda Noskova, din optimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Roma, jucătoarea din România și-ar putea îndepărta încă o dată termenul final al retragerii, deoarece prioritățile din viața personală ar fi ajuns mai puțin semnificative, în contextul rupturii de fostul iubit.

În plus, declarația confirmă ezitările din mintea Soranei Cîrstea cu privire la sincronizarea corectă a retragerii. Chiar dacă a avut parte de probleme fizice, iar jumătate din anul 2024 l-a petrecut departe de terenurile de tenis, din cauza unei operații la picior, Sorana Cîrstea a confirmat că își va amâna retragerea dacă va ieși campioană la Roma.

„În decembrie, când am anunțat decizia retragerii, m-am gândit mai mult la partea personală a vieții.”

„Când am anunțat decizia, în decembrie, m-am gândit mai mult și la partea personală. De atunci, trebuie să fiu sinceră, sunt o persoană care nu vorbește prea mult despre viața personală, dar lucrurile s-au schimbat destul de mult,” a admis jucătoarea calificată în premieră în sferturile întrecerii din capitala Italiei.

Gândul întemeierii unei familii și dorința de a avea copii par să fi trecut în plan secund pentru Sorana Cîrstea, care se declară pregătită să fie surprinsă de viață.

„Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade și aceea a fost o altă modalitate prin care viața mi-a arătat că nu ar trebui să planific atât de mult. Că nu ar trebui să am totul organizat. Uneori trebuie să lași viața să te surprindă,” a adăugat Sorana Cîrstea, în dialog cu publicația americană.

Cîrstea, încă încrezătoare că dispune de suficiente resurse pentru a continua în WTA

Referindu-se la partea finală a carierei, Sorana Cîrstea a comunicat că încă simte suficientă ambiție și motivație pentru a continua pe cele mai înalte scene ale tenisului mondial.

„Încă am multă ambiție, pun mult suflet și sunt foarte competitivă. Nu cred că mi-am schimbat mentalitatea, dar cred că nu mai e atâta presiune,” a completat Sorana Cîrstea.

Sorana Cîrstea o întâlnește pe Jelena Ostapenko, marți, 12 mai, de la ora 14:00, pentru un loc în semifinalele întrecerii din capitala Italiei.

