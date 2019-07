SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS LIVE 16:00 | Simona, in fata celui de-al doilea titlu de Grand Slam al carierei! Are in fata cea mai titrata jucatoare a ultimelor doua decenii

Simona Halep si Serena Williams se dueleaza astazi, de la 16:00, LIVE pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro, pentru titlul de la Wimbledon.

Simona Halep are in fata cel de-al doilea titlu de Grand Slam al carierei. Ea se va duela astazi, incepand cu ora 16:00, intr-un meci care va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro, cu cu cea mai titrata jucatoare in activitate, Serena Williams. Halep are un titlu de Grand Slam, in timp ce Serena Williams are 23!

Simona Halep va juca cea dea 5-a finala de Grand Slam din cariera, insa da peste o jucatoare care a jucat 10 finale numai la Wimbledon, castigand 7 dintre ele.

In varsta de 27 de ani, Halep are avantajul varstei, fiind cu 10 ani mai tanara decat rivala ei din finala.

Cea mai buna performanta de pana acum a Simonei Halep la Wimbledon era o calificare in semifinale. In 2014, ea a pierdut in penultimul act in fata canadiencei Bouchard.

Simona Halep - Serena Williams | Cum au ajuns cele doua in finala

Pentru a ajunge in finala, Simona Halep a trecut de Sasnovich (6-4, 7-5), Buzarnescu (6-3, 4-6, 6-2), Azarenka (6-3, 6-1), Gauff (6-3, 6-3), Zhang (7-6, 6-1) si Svitolina (6-1, 6-3).

De cealalta parte, Serena Williams le-a invins pe Gatto-Monticone (6-2, 7-5), Juvan (2-6, 6-2, 6-4), Goerges (6-3, 6-4), Suarez Navarro (6-2, 6-2), Riske (6-2, 4-6, 6-3) si Strycova (6-1, 6-2).

Simona Halep - Serena Williams: 1-9 la meciuri directe

Simona Halep si Serena Williams s-au intalnit de 10 ori pana acum. Americanca a castigat de 9 ori, ultima data la Australian Open 2019, in optimi. Halep a invins-o pe Williams in 2014, la Turneul Campioanelor, in faza grupelor.

Simona Halep - Serena Williams | Miza financiara e uriasa

Marele premiu de la Wimbledon este de 2.600.000 euro! Atat va lua invingatoarea.

Pentru calificarea in finala, cele doua jucatoare si-au asigurat fiecare cate un premiu de cel putin 1.300.000 euro.

In intreaga cariera, Simona Halep a castigat circa 30.000.000 euro din tenis. Ea are 18 trofee de simplu, intre care unul de Grand Slam (Roland Garros 2018).