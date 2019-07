"Este cea mai mare victorie din istoria tenisului romanesc!" CTP, despre victoria istorica a Simonei Halep la Wimbledon

Cristian Tudor Popescu, la PRO X: "Este cea mai mare victorie din istoria tenisului romanesc! Coroana de la Wimbledon este cel mai important trofeu al tenisului. Este unul dintre marile momente ale sportului romanesc!"

"Simona era deja o legenda vie dupa Roland Garros-ul castigat anul trecut, acum urca si mai sus."

"A fost un meci uluitor, nu ma asteptam la asa ceva, sincer sa fiu."

"Serena Williams a facut multe erori, a servit mult sub nivelul ei. Si mai e ceva, ea nu a avut deloc joc de picioare. Problema fizica? Nu cred, mai degraba mentala. Ea nu a miscat picioarele inca de la inceput. Chiar daca esti obosita, in prima jumatate de ora joci. Dupa aia poate apare oboseala, dar joci. Serena a fost scursa in iarba. De ce, nu mai conteaza. Conteaza ca Simona este The Queen."

"Halep a facut cel mai bun meci mental din cariera ei si unul dintre cele mai bune din istoria tenisului. Simona a invins-o cu privirea!"