Declaratia unei legende din tenis: "Prestatia Simonei Halep din finala de la Wimbledon a fost cea mai buna a anului" 

Jucatoarea legendara de tenis cu 18 titluri de mare slem in palmares, Martina Navratilova a laudat-o pe Simona Halep in cea mai recenta interventie pe site-ul oficial al circuitului WTA.

Americanca de origine ceha a afirmat ca prestatia romancei din finala de la Wimbledon, castigata scor 6-2, 6-2 contra Serenei Williams a fost cea mai buna a intregului sezon de tenis feminin.

Martina Navratilova: „Performanta Simonei Halep din finala de la Wimbledon a fost evolutia anului”

"Performanta Simonei Halep in finala de la Wimbledon in fata Serenei Williams a fost aproape de perfectiune, a fost evolutia anului. In acel meci am vazut-o pe Simona jucand cel mai bun joc al ei de la inceput pana la final. Nu a tremurat nicio clipa, nu a avut niciun game rau. A fost precum o masinarie. Halep a stiut exact ce trebuie sa faca si a executat planul perfect. Este un lucru sa faci un plan impotriva Serenei Williams intr-o finala de turneu major, insa e altceva sa reusesti sa faci asta. A fost o evolutie grozava", a spus Navratilova despre Halep.

"Cea mai mare surpriza din 2019 trebuie sa fie faptul ca Ashleigh Barty a incheiat sezonul pe primul loc in clasamentul WTA. Asta nu facea parte din ecuatie in mintea nimanui, si probabil ca nici in mintea ei. La inceputul anului, Barty spunea ca spera sa ramana in Top 20. In schimb, ea a castigat primul ei titlu de Grand Slam la Roland Garros, a ajuns pe primul loc si a pus semnul exclamarii prin castigarea Turneului Campioanelor. Bravo!" a scris Martina Navratilova pentru WTA.

"In multe privinte, acest an a fost foarte dificil pentru Serena Williams, care nu a reusit sa castige cel de-al 24-lea titlu de Grand Slam. Desi a atins doua finale de Grand Slam, la Wimbledon si US Open, le-a cedat pe amandoua. Este oricum grozav ca s-a pus in acea pozitie, dar Williams trebuie sa fie dezamagita ca s-a apropiat atat mult, iar apoi nu a jucat cel mai bun tenis al ei cand a contat cel mai mult. Ma astept sa fie foarte puternica in 2020", a fost avertismentul Martinei Navratilova pentru Simona Halep si celelalte rivale ale Serenei Williams.

Martina Navratilova a castigat de noua ori turneul de la Wimbledon, intre anii 1978 si 1990.