Ion Tiriac e gata sa demonteze patinoarul din Otopeni si sa-l doneze ungurilor sau sarbilor! Amenintarea fara precedent a omului de afaceri

Ion Tiriac e gata sa doneze patinoarul pe care l-a construit la Otopeni ungurilor sau sarbilor.

Omul de afaceri este nemultumit de faptul ca linia de cale ferata care va lega Gara de Nord de Aeroportul Otopeni va trece pe langa locul unde se afla acum patinoarul sau. Mai mult, marti a fost semnat contractul pentru proiectarea si executia liniei de cale ferata.

Ion Tiriac avea in plan sa construiasca acolo si un campus sportiv, iar planul guvernantilor nu ii mai permite acest lucru.

Omul de afaceri a spus ca va face campusul doar daca lucrarile la calea ferata vor fi sistate. Daca acest lucru nu se intampla, Ion Tiriac ameninta ca va demonta patinoarul si il va face cadou vecinilor unguri sau sarbi.

"Il demontez si il fac cadou!"

"Daca nu imi face trenul peste patinoar, pe care trebuie sa-l demontez in momentul ala, pentru ca nu pot lasa trenul peste terenul meu de hochei, il demontez si il fac cadou sarbilor, maghiarilor, cuiva prin jur, atunci incep sa fac campusul pe care l-am vrut eu pentru marea universitate. Acum o sa ma limitez la Universitatea de Sport. Si fac Universitatea de Sport, o scot din grajdurile regale si le fac in rand.

Din patinoar vine in rand piscina olimpica, iar caldura pe care patinoarul o arunca afara o bag direct in apa, am invatat asta tot de la maghiari. Dupa care sala de gimnastica a Nadiei, si tot asa. Atentie, totul pentru tineret", a declarat Ion Tiriac pentru Gazeta Sporturilor.

Patinoarul de la Otopeni a fost construit dupa o investitie de aproximativ 3 milioane de euro a omului de afaceri. Langa patinoar exista si o sala de gimnastica, iar planurile lui Tiriac includ si o piscina olimpica.