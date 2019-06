Ion Tiriac si-a depus candidatura pentru sefia Federatiei Romane de Tenis! Principalul obiectiv al fostului tenismen

Ion Tiriac vrea sa se implice in tenisul romanesc.

Alegerile pentru functia de presedinte al FRT au loc pe 19 iunie, iar ProSport scrie ca Ion Tiriac si-a depus candidatura pentru alegerile respective.

Principalul obiectiv al lui Ion Tiriac la conducerea Federatiei ar fi sa deblocheze finantarea institutiei, care a fost sistata in 2017, imediat dupa ce instanta a decis ca alegerile in care George Cosac a fost repus in functia de presedinte al FRT nu au fost corecte. Instanta a ajuns la concluzia ca la scrutin au votat mai multe cluburi decat cele afiliate.

Ion Tiriac este sustinut si de Simona Halep

Simona Halep are o relatie foarte buna cu Ion Tiriac si a declarat, la turneul de la Madrid, ca preluarea sefiei FRT de catre fostul tenismen ar fi foarte benefica.

"Ar fi un lucru foarte bun, daca ar candida la presedintia Federatiei Romane de Tenis. Prin tot ce a facut in viata asta, a aratat ca este capabil de orice. Tenisul romanesc ar avea numai de castigat daca va fi dumnealui acolo. Daca va candida? Sincer, nu stiu. Nu am discutat cu dansul pe marginea acestui subiect asa ca nu am ce comenta mai mult", a declarat Simona Halep.