Ion Tiriac, candidat pentru conducerea FRT! Anuntul facut de fostul tenismen: ce planuri are daca va fi ales. Atac subtil: "Eu nu fac jocuri de putere"

Ion Tiriac, cel mai bogat om din Romania, se pregateste sa candideze la presedintia Federatiei Romane de Tenis. Alegerile vor avea loc pe 19 iunie, iar Tiriac spune ca are multe planuri daca va ajunge in functia de Presedinte. Magnatul din Romania, patron al turneului Premier Mandatory de la Madrid, spune ca vrea sa puna bazele unor proiecte de dezvoltare pentru tenisul romanesc.

"N-am nicio intentie sa ma strige cineva domnul presedinte. Am destula notorietate, nu imi mai trebuie. Dar consider ca trebuie sa incerc sa fac acest motor din piese mici si sa si functioneze. Daca cumva ma aleg oamenii, aproape ca spun ca sper ca nu pentru ca am mai mult timp pentru mine, dar asa va fi datoria mea sa o fac. Nu pot singur, trebuie sa aleaga si ei intre ei pe cineva care vrea sa faca ceva. Dar pe cineva care chiar isi doreste sa faca ceva, nu doar titlu de vicepresedinte sau director. Sa facem ca acest motor sa porneasca", a spus Tiriac intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.

Ion Tiriac a vorbit despre planurile pe care le are daca ajunge Presedinte al FRT

"Primul scop al acestei schimbari vine de la tineret, chiar de la gradinite. Treaba cu gradinitele olimpice e o realitate. Am multumit tuturor celor care au lucrat la treaba asta pentru ca e senzationala. Zau as incepe cu gradinitele astea cu un teren de 2/3 sau 3/4, cu doua rachete usoare, cu minge de burete. Sa invete copilul sa se joace cu mingea. Sa vada despre ce e vorba. Nu cred ca azi un jucator de tenis poate sa inceapa mai tarziu de 5 ani. Altfel e dificil ca la 15 ani mai poate ajunge acolo unde trebuie. E trist ca te uiti la Grand Slam-uri pe tablouri la juniori si vezi un junior cu steagul romanesc, Jianu este. Si moldovenii au academia lor de tenis. Noi nu o avem nici pe asta", a mai spus Tiriac pentru sursa citata.

"Daca nu imi face trenul peste patinoar (n.r. trenul de la aeroport spre Gara de Nord), pe care trebuie sa-l demontez in momentul ala, pentru ca nu pot lasa trenul peste terenul meu de hochei, il demontez si il fac cadou sarbilor, maghiarilor, cuiva prin jur, atunci incep sa fac campusul pe care l-am vrut eu pentru marea universitate. Acum o sa ma limitez la Universitatea de Sport. Si fac Universitatea de Sport, o scot din grajdurile regale si le fac in rand. Din patinoar vine in rand piscina olimpica, iar caldura pe care patinoarul o arunca afara o bag direct in apa, am invatat asta tot de la maghiari. Dupa care sala de gimnastica a Nadiei, si tot asa. Atentie, totul pentru tineret. Experienta de la hochei e senzationala. Nu exista tara in lumea asta cu 5-6 echipe intre 4-6 ani. Si vin de 5-6 ori pe saptamana la Otopeni, unde autobuzul nu trece. Vin cu sacul ala in spate, fac antrenamentele, patineaza. Facem meciuri internationale. Asta pentru ca unde e stupul, albinele se aduna. Sa vedem daca ii putem aduna si la tenis. Cam asta e cu campusul ala universitar al meu. Dupa care academia de tenis cu 30 de terenuri si cu camin", a mai spus Tiriac, care a scos in evidenta esenta planului lui de a dezvolta lucrurile in domeniul tenisului.

Tiriac: "Eu nu fac jocuri de putere"

"Eu nu fac jocuri de putere. Nu cunosc alegatorii si n-am fost la niciunul ca sa fac campanie electorala. Ma duc in fata acestor oameni, le spun ce pot face in 6 luni. Sa se aleaga si 4 vicepresedinti, care sa faca treaba. Sa traga caruta. Iar ala care nu e, a doua zi iese afara. Va promit eu, foarte democratic iese afara. Am atatea de facut incat nu am cum sa dedic mai mult timp. Mi-e imposibil! Dar eu sper ca in 6 luni sa fac ce am facut cu Comitetul Olimpic pana la Olimpiada de la Sidney. Iar dupa Sidney cand am vrut sa plec, n-am putut si am structurat si Comitetul Olimpic", a mai afirmat Ion Tiriac.