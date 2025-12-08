Pe vremuri, un turneu final de handbal feminin începea pentru România, odată cu partidele din Grupele Principale. Acum, la CM 2025, ne-a „tăiat“ aripile, de tot, primul meci pe care l-am jucat, în această fază.

Înfrângerea cu Ungaria, 29-34, a însemnat, practic, ieșirea noastră din competiție, după cele trei întâlniri din cadrul Grupei Principale I. Și ne-a mai arătat ceva: la acest Mondial, am pierdut în ambele partide în care am dat de echipe cu adevărat puternice. Adică, Danemarca și Ungaria.

Consolarea noastră? Am încheiat turneul final cu cel mai bun rezultat înregistrat de fete din 2017 încoace, după cum Sport.ro a arătat aici.

Avem șase din cele opt naționale ajunse în sferturi

Acum, când fetele noastre sunt în drum de întoarcere spre țară, Mondialul abia atinge fazele eliminatorii. Și știm șase din cele opt echipe ajunse, în sferturi. Printre care sunt și Danemarca și Ungaria, adică formațiile care ne-au bătut pe noi, deși, în multe momente, am ținut pasul cu ele. De notat că Ungaria, care ne-a scos practic de la Mondiale, a remizat, ulterior, cu Japonia (26-26).

În acest moment, s-au încheiat meciurile în trei din cele patru Grupe Principale. Doar în a treia serie, urmează partidele din această seară. Meciul Franța – Olanda (ora 21:30) va determina echipa care va câștiga grupa și cea care se va clasa pe 2. În funcție de acest deznodământ, sferturile Mondialului vor fi următoarele:

*Brazilia – Germania (9 decembrie)

*Danemarca – locul 2 în Grupa Principală III (10 decembrie)

*Norvegia – Muntenegru (9 decembrie)

*Locul 1 în Grupa Principală III – Ungaria (10 decembrie)

Semifinalele, meciul pentru bronz și finala Campionatului Mondial vor fi găzduite de Rotterdam (Olanda), pe 12 și 14 decembrie.

