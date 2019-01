CADE PATINOARUL lui Tiriac!!! Pierderi de SUTE de milioane dupa ce Guvernul a decis sa faca linie FERATA PRIN CAMPUS! Ce se intampla cu investitia de 300 de milioane de euro

Lovitura pentru Ion Tiriac din partea Guvernului Romaniei!

Decizia autoritatilor de a construi o linie ferata intre aeroportul Otopeni si Gara de Nord ii blocheaza proiectele lui Tiriac! Doua dintre ele, patinoarul si sala de gimnastica ridicata cu ajutorul Nadiei Comaneci, nu vor mai exista in cazul in care Guvernul isi duce planul la capat. Tiriac va renunta si la campusul universitar de 300 de milioane de euro pe care voia sa-l faca!

Tiriac spune ca a propus mai multe alternative, dar ca Ministerul Transporturilor n-a putut fi convins sa le accepte.



"Cel de-al doilea proiect se refera la o initiativa aflata in stadii avansate de concretizare, menita sa creeze o universitate privata non-profit, in Otopeni, care sa ofere educatie la cele mai inalte standarde internationale in domeniile: business, IT si sport, pentru studenti din Romania si din regiunea Europei Centrale si de Est. Investitia totala este estimata in jurul valorii de 300 milioane EUR, urmand a fi create peste 1,000 de noi locuri de munca.

Conform planurilor, campusul universitar se intinde pe o suprafata de peste 40 de hectare, oferind, printre altele, urmatoarele facilitati: sali de studiu dotate cu echipamente de ultima generatie, bazin olimpic, pista de atletism, sala multifunctionala de 3.500 de locuri, teren de fotbal, terenuri de baschet, terenuri de volei, terenuri de tenis.

Proiectul universitatii este, de asemenea, compromis de aceasta noua cale ferata care ar urma sa traverseze campusul intr-un mod care l-ar face complet inutilizabil, atat din perspectiva accesibilitatii, cat si din cea fonica.

Pe parcursul etapelor de dezvoltare ale proiectului caii ferate care urmeaza sa lege Gara de Nord de Aeroportul International ”Henri Coanda”, reprezentatii Grupului Tiriac au propus o serie de variante alternative care ar fi permis desfasurarea in continuare, cu succes, a celor doua proiecte amintite mai sus. Cu toate acestea, solutiile rationale nu au fost luate in considerare, optandu-se in schimb, intr-un mod total nefundamentat si tendentios, pentru varianta actuala.

De asemenea, ridicam semne de intrebare in legatura cu utilitatea dezvoltarii a doua proiecte, metroul si calea ferata, care sa deserveasca in paralel acelasi traseu: Gara de Nord - Aeroportul International ”Henri Coanda”. Consideram ca necesitatile actuale de dezvoltare ale Romaniei, de exemplu, spitale si autostrazi nu ne permit luxul dezvoltarii unor proiecte paralele si inutile. Cei aproape 200 milioane de EUR aferenti dezvoltarii proiectului de cale ferata ar putea fi directionati catre construirea unui spital sau catre finalizarea unei autostrazi vitale pentru Romania. Am aprecia daca Ministerul Transporturilor ar da dovada de aceeasi tenacitate si in implementarea proiectului metroului care ar trebui sa lege Gara de Nord de Aeroportul ”Henri Coanda”, proiect care pe langa finantare europeana beneficiaza si de finantare nerambursabila din partea Japoniei.

Studierea modelului prin care alte capitale europene au reusit sa rezolve problema transportului inspre si de la aeroport ne arata ca nu exista solutii paralele, tren si metrou, conform modelului propus pentru Aeroportul ”Henri Coanda”.

Dezideratul de a finaliza acest obiectiv de investitii pana in anul 2020 ni se pare unul fantomatic avand in vedere durata medie de implementare a proiectelor majore de investitii in Romania. De multe ori reusim sa ne impotmolim, ani de zile, in implementarea unor proiecte mai simpliste decat acesta. De asemenea, consideram ca numarul asteptat de 150,000 de suporteri care vor vizita tara noastra cu ocazia EURO 2020 este supraestimat, avand in vedere ca se vor disputa doar 4 meciuri la care vor participa, cu siguranta, si foarte multi suporteri romani. Totodata, pretextul vehiculat in spatiul public conform caruia linia de tren Gara de Nord - Aeroportul ”Henri Coanda” reprezinta o conditie obligatorie din partea UEFA pentru organizarea meciurilor la CE 2020 este unul fals. Conditiile obligatorii tin doar de componentele de infrastructura sportiva.

Toate aceste argumente indica faptul ca proiectul caii ferate care sa lege Gara de Nord de Aeroportul International ”Henri Coanda” este unul inutil pentru Romania, care prin modul discretionar in care a fost dezvoltat pana acum impiedica operarea si dezvoltarea proiectelor de interes public ale Fundatiei Ion Tiriac. Mii de copii vor fi lasati fara posibilitatea de a practica sporturi pe gheata in singurul patinoar la standarde internationale din regiunea Bucuresti - Ilfov. De asemenea, fenomenul exodului de creiere din Romania va persista, tinerii studenti continuand sa nu beneficieze de o alternativa locala credibila la universitatile de prestigiu din Europa si Statele Unite al Americii.

Ne exprimam speranta ca, macar in al doisprezecelea ceas, oficialii Ministerului Transporturilor sa aiba deschiderea pentru a identifica solutii de minimizare a impactului negativ asupra proiectelor de interes public ale Fundatiei Tiriac din orasul Otopeni, in perspectiva noilor evolutii legate de traseul liniei feroviare care va lega Gara de Nord de Aeroportul International ”Henri Coanda”.

Dorim sa precizam ca pozitionarea Fundatiei Ion Tiriac nu este, sub nicio forma, o critica adresata domnului Gheorghe Popescu, un sportiv emblematic, fata de care ne manifestam respectul si aprecierea.

Unicul interes al Fundatiei Ion Tiriac, in acest context, consta in dorinta de a contribui, prin proiectele prezentate mai sus la dezvoltarea invatamantului universitar si a sportului din Romania", spune Tiriac in comunicatul dat presei.